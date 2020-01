Glöwen

Zum zehnten Mal bereits ist am Glöwener Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizeidirektion Neuruppin auf MAZ-Nachfrage bestätigte, fanden Polizeibeamten auf ihrer Streifenfahrt den Automaten in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr gesprengt vor. Er war komplett zerstört.

Die Beamten informierten sofort die Kriminaltechniker, die den Tatort intensiv untersuchten. Dabei stellte sich heraus, dass die Geldkassette nicht mehr vorhanden war. Diensthunde kamen zum Einsatz, und auch die Bundespolizei wurde informiert. Aber von den Tätern gibt es bislang keine Spur. Die Polizei hofft jetzt darauf, dass sich noch Zeugen melden, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben.

Glöwener Bahnhof immer wieder Ziel von Kriminellen

Die letzten beiden derartigen Vorfälle hatten sich im März 2018 und März 2019ereignet. In beiden Fällen erbeuteten die Täter auch die Geldkassette aus dem Automaten. Im vergangenen Jahr hatten sich die Täter dabei den Fluchtweg gesichert, indem sie Krähenfüße verteilt hatten – zwei Bürger fuhren sich dabei die Reifen platt.

Doch auch ansonsten scheint der Bahnhof Glöwen prädestiniert dafür, dass sich hier Kriminelle am Fahrkartenautomaten zu schaffen machen. Erst im November 2019 hatten unbekannte Täter versucht, an die Geldkassette im Automaten zu gelangen, indem sie ihn aufhebeln wollten, was ihnen aber nicht gelang.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion in Perleberg unter der Rufnummer 03876/71 50.

Von Bernd Atzenroth