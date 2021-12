Fahrplanwechsel bei der Bahn: Für Pendler aus der Prignitz wird es teurer

Wittenberge

Auf der Internetseite der Deutschen Bahn wird der ab dem 12. Dezember geltende Fahrplanwechsel mit mehr Verbindungen und kürzeren Fahrzeiten beworben. Der Blick auf die Karte zeigt, für welche Strecken das in Deutschland gilt. Rote, blaue und gelbe Linien verknüpfen diverse Städte. Aber zwischen Hamburg und Berlin ist nichts eingezeichnet.

Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn und die Folgen für Wittenberge

Das hat auch Auswirkungen auf die Prignitz. Ganz konkret geht es um die Berücksichtigung von Wittenberge im neuen Fahrplan. Vor wenigen Wochen sah es noch danach aus, als sollte das Angebot zwischen den beiden Metropolen ausgedünnt werden. Vor allem für Pendler aus der Region würden dann wichtige Halte wegfallen.

Allerdings ist es der Stadt gelungen, dieses Szenario abzuwenden, wie Oliver Hermann berichten konnte. Wittenberges Bürgermeister hat diverse Gespräche geführt, damit die Pläne der Bahn, zwei wichtige Verbindungen zu streichen, nicht in die Tat umgesetzt werden.

Konkret betrifft das Züge von und nach Hamburg um 8 beziehungsweise 18 Uhr. Sie bleiben erhalten. Hinzu kommt sogar eine weitere Anbindung am Abend, die zunächst nicht vorgesehen war. „Dadurch haben wir eine leicht verbesserte Lage“, sagt Oliver Hermann.

Wittenberge: Die Fahrt mit Flixtrain kostet mehr, weil der DB-Tarif nicht gilt

Getrübt wird die Situation jedoch durch die Übernahme einer Verbindung um 16.51 Uhr aus Hamburg durch Flixtrain. Der Konkurrent der Deutschen Bahn verkauft eigene Tickets, daher gelten die DB-Fahrscheine nicht. Eine Situation, die im Interesse der Pendler geändert werden müsse, so Oliver Hermann: „Egal, welcher Zug, der Tarif muss gelten, sonst bringt es den Nutzern nur halb so viel.“ Das sei ein dickes Brett, was man bohren müsse. „Bund und Land müssen zusammenwirken, um das zu erreichen.“

Das ist auch ein Wunsch der Prignitzer, die nach Hamburg zur Arbeit fahren. „Fast alle Pendler nutzen den Zug um 16.51 Uhr“, erzählt Birgit Witzenhusen, die sich ärgert, in Zukunft für diese attraktive Verbindung einen Extra-Fahrschein kaufen zu müssen. Schon jetzt sei das DB-Ticket teuer genug. An die 300 Euro werden pro Monat dafür fällig. Da sei es nicht nachvollziehbar, noch tiefer in die Tasche greifen zu müssen, weil es keinen einheitlichen Tarif gebe.

Wittenberge: Für die Sanierung des Bahnhofes soll im Januar der Bauantrag gestellt werden

Einen hohen Aufwand bedeutet für die Stadt auch die Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 17,5 Millionen Euro. Um weitere Geldquellen zu erschließen, gaben die Stadtverordneten grünes Licht für die Beteiligung an einem Projektaufruf, um Städtebaumittel des Bundes zu erhalten. Aus diesem Programm hat die Stadt bereits Mittel für das Bahnhofsumfeld erhalten. Ziel sei es laut Oliver Hermann, „irgendwann zu verkünden, dass die Finanzierung in Gänze gesichert sei“.

Der Umbau des am 15. Oktober 1846 eröffneten Gebäudes und damit die Vorbereitung für eine neue Nutzung habe zuletzt viele Gespräche mit der Bahn und der Denkmalschutzbehörde notwendig gemacht. Im Januar will die Stadt den nächsten Schritt gehen und den Bauantrag einreichen.

Von Stephanie Fedders