Bad Wilsnack

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Bad Wilsnack einen Fahrradfahrer verletzt. Der 68 Jahre alte Autofahrer setzte gegen 10 Uhr an der Kreuzung Bahnstraße/Dr.Wilhelm-Harnisch-Straße zurück und rammte dabei den 77 Jahre alten Fahrradfahrer, der hinter ihm stand.

Fahrradfahrer im Krankenhaus

Der Radfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Sachschaden: rund 100 Euro.

Von MAZ-online