Die Bauarbeiten auf der B 103 bei Falkenhagen (Stadt Pritzwalk) in Richtung Meyenburg sind im vollen Gange. Der Grund für diese Maßnahme ist eine aufwendige Deckensanierung der Fahrbahn zwischen Falkenhagen und der Kreuzung mit der Landesstraße 155. Die Bauarbeiten gehen laut Landesbetrieb Straßenwesen gut voran und am kommende Wochenende wird der nächste Teilabschnitt in Angriff genommen.

Ab 11. Juli wird die Autobahnauffahrt in Richtung Hamburg gesperrt

Ab dem 11. Juli geht es auf dem neuen Abschnitt weiter. Autofahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen vorbereiten. Ab jenem Samstag wird die Anschlussstelle der Autobahn 24 Meyenburg in Richtung Hamburg voll gesperrt. Das bestätigt Cornelia Mitschka, zuständig für die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Medien beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, auf Nachfrage.

„Die Sperrung der Autobahnauffahrt besteht nur teilweise“, erklärt sie. Demnach ist eine Auffahrt nicht möglich. Abfahren kann man jedoch. Dennoch muss die Bundesstraße 103 während der Bauarbeiten für den normalen Verkehr komplett dich gemacht werden.

Umleitungen sind sichtbar ausgeschildert

Eine Umleitung zur Umfahrung dieses Bereichs sei sichtbar ausgeschildert. Diese verläuft großräumig über die B 103 in Richtung Meyenburg und über die Landesstraße 11 in Richtung Putlitz und dann über die Landesstraße 111 bis zur Ortsumgehung Pritzwalk. Auf der B 103 befinden sich auf beiden Seiten der Baustelle entsprechende Schilder als Hinweis.

Geplant ist, den Bauabschnitt bis zum 7. August fertigzustellen. Danach gehen die Bauarbeiten in einem anderen Bereich weiter. Bei diesem wird es ebenfalls Einschränkungen geben. Dann soll es eine Sperrung der Autobahnauffahrt 24 in Richtung Berlin geben. Eine Mitteilung dazu schickt der Landesbetrieb Straßenwesen rechtzeitig raus.

Bauarbeiten sollen noch bis Ende Oktober andauern

Die Bauarbeiten begannen am 8. Juni und enden voraussichtlich Ende Oktober. Diese Straßensanierung läuft seit 2018. In diesem Jahr soll der Abschnitt von Kilometer 2,65 bis Kilometer 3,93 saniert werden. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat für die Erneuerung der Bundesstraße im oben genannten Bereich den Zuschlag an die Firma Strabag aus Seddiner See erteilt.

Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der Anlieger werden die Straßenbauarbeiten in vier Teilabschnitten gegliedert. Der zweite Bauabschnitt misst dabei eine Länge von 1,3 Kilometer und geht von Pritzwalk aus gesehen bis zum Abzweig nach Giesenhagen, führt über die A 24 und endet hinter dem Abzweig nach Gerdshagen.

