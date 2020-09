Dallmin

In einem Schaltraum der Kartoffelstärkefabrik in Dallmin löste am Freitag gegen 10 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Eine Sprinkleranlage konnte eine Ausbreitung des Feuers jedoch verhindern. Offenbar hatte es einen technischen Defekt gegeben.

Drei freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Die freiwilligen Feuerwehren aus Karstädt, Dallmin und Premslin löschten den Rest. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Von MAZ-online