Schmolde

Eine zehn mal 15 Meter lange Scheune brannte am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in Schmolde. Das teilt die Polizei mit.

Während die Feuerwehr löschte, wurde den Polizeibeamten mitgeteilt, dass ein Mann gerade einen VW T 5 gestohlen hatte und in Richtung Wendisch Priborn ( Mecklenburg-Vorpommern) davonfuhr.

Der mutmaßliche Autodieb roch nach Ruß

Die Polizei fand den Transporter und den 24 Jahre alten Mann, der inzwischen zu Fuß ging, in Penzlin und nahm ihn vorläufig fest. Der mutmaßliche Autodieb stand laut Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, außerdem war er verrußt und roch nach Rauch, soe die Beamten.

Nach dem Unfall geflohen

Außerdem soll er mit dem VW einen Unfall gebaut haben und danach einfach weitergefahren sein.

Fünf Strafanzeigen an einem Nachmittag

Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel und ein Einhandmesser. Sie stellten insgesamt fünf Strafanzeigen gegen den 24-Jährigen.

Ein Arzt wies ihn am Freitagmittag in eine Klinik ein. Die Ermittlungen dauern an.

