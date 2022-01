Pritzwalk/Perleberg

Ob früh am Morgen, mitten in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen: Feuerwehrleute aus dem Landkreis Prignitz sind immer dann zur Stelle, wenn Bürger ihre Hilfe benötigen. Teilweise sind die Ehrenamtler Situationen ausgesetzt, die an die Belastungsgrenze gehen. Auch im vergangenen Jahr 2021 gab es im Landkreis Prignitz Feuerwehreinsätze, an die sich nicht nur die freiwilligen Helfer noch Jahre erinnern werden, wenn nicht sogar ein Leben lang.

Zu den dramatischsten Einsätzen gehörten 2021 Brände, Unfälle, bei denen Menschen starben und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Einige Feuerwehreinheiten sind mehr als 100 Mal zu verschiedenen Notfällen ausgerückt. Spitzenreiter ist die Feuerwehr Wittenberge mit 167 Einsätzen im Jahr 2021. Die MAZ fasst das Prignitzer Feuerwehrjahr 2021 noch einmal zusammen. Das waren die Einsätze, die in Erinnerung bleiben:

Einsatz 1: Bei einem Autounfall bei Triglitz sterben zwei Jugendliche:

Am 30. Oktober verunglückten sechs Jugendliche auf einem Wirtschaftsweg zwischen Triglitz und Preddöhl. Alle sechs saßen in einem Fahrzeug, dass ein 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis fuhr. Das Auto krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Noch immer ist unklar, wie es zu dem tragischen Unfall kam. Der 17-Jährige und ein 15-Jähriger sterben noch an der Unfallstelle. Die anderen vier Insassen werden schwer verletzt.

Unfall bei Triglitz: Die Feuerwehr musste Personen aus dem Fahrzeug befreien. Das Auto ist vollkommen zerstört. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle. Teilweise mussten die Verunfallten mit Spezialgeräten von den Feuerwehrleuten aus dem Autowrack befreit werden. Notfallseelsorger wurden dazu geholt. Für alle Einsatzkräfte bot sich ein Bild der Zerstörung, dass ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Einsatz 2: Ehestreit bei Lanz endet tödlich:

Was anfangs wie ein Ehestreit aussah, endete wenig später in einer Bluttat: Ein Mann enthauptete erst seine Frau mit einer Kettensäge und tötete danach sich selbst. Auch hier waren Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte im Einsatz. An ein ähnliches Tötungsdelikt in der Region konnte sich nicht einmal der ermittelnde Staatsanwalt erinnern.

Einsatz 3: Die Pritzwalker Feuerwehr löschte eine Doppelhaushälfte im Lindengang:

Am Abend des 24. August meldeten mehrere Anwohner ein Feuer im Pritzwalker Lindenweg. Die Feuerwehr erreichte schnell den Einsatzort und musste aus dem Nachbarhaus zwei ältere Bewohner evakuieren. Besonders schwierig gestaltete sich die Anfahrt der ersten Feuerwehrautos. Durch die enge Gasse konnten die Feuerwehrfahrzeuge direkt am Brandhaus nur mit eingeklappten Spiegeln den Einsatzort erreichen. Die Haushälfte brannte komplett aus und war unbewohnbar.

Großeinsatz für die Feuerwehren aus Pritzwalk und Umgebung: Mitten in der Stadt, am Lindengang, brennt ein Doppelhaus. Die Einsatzkräfte haben zwei Bewohner in Sicherheit gebracht. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Einsatz 4: Wertvolle FC-Bayern Unikate verbrennen in Pritzwalk:

Im Vereinsheim des FC-Bayern-München Fanklubs in Pritzwalk bricht Anfang März ein Feuer aus. Dabei verbrennen viele seltene Einzelstücke. Ein 24-jähriger Bewohner versuchte ebenfalls den Brand zu löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung.

Einsatz 5: Ein Mann versuchte einen Perleberger Feuerwehrmann zu schlagen:

Im August fuhr die Perleberger Feuerwehr zu einem vermutlichen Gartenlaubenbrand. Als die Einsatzkräfte die Kleingartenanlage erreichten, verbrannte ein Laubenbesitzer Unmengen Gartenabfälle und Unrat. Der Mann weigerte sich die Feuerwehrleute auf sein Grundstück zu lassen und attackierte anschließend den Einsatzleiter. Er schubste und schlug ihn. Als dieser sich wehrte, beschimpfte der 57-jährige Perleberger die Feuerwehrleute und brüllte rechte Parolen.

Einsatz 6: 70-Jähriger stirbt in Perleberg noch an der Unfallstelle:

Ende Mai kam ein 70-jähriger Autofahrer in Perleberg von der Fahrbahn ab und landete wenig später im Straßengraben. Obwohl Ersthelfer und Feuerwehrleute schnell erste Hilfe leisteten, starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Einsatz 7: Mann springt aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Demerthin:

Im Juli bricht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Demerthin eine Feuer aus. Die Feuerwehrleute können eine Frau mithilfe einer Leiter vor den Flammen retten. Ein Mann, der ebenfalls in der Wohnung war, sprang aus Verzweiflung aus dem Fenster und verletzte sich dabei.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Demerthin: Ein Mann springt aus dem Fenster, um sich vor den Flammen zu retten. Quelle: Julia Redepenning

Einsatz 8: Pkw-Fahrer wendet auf B189 bei Perleberg:

Der Unfallfahrer wollte auf der Schnellstraße B189 kurz vor der Ausfahrt Perleberg auf der Fahrbahn wenden. Beim Versuch krachte er mit einem anderen Fahrzeug heftig zusammen. Insgesamt fünf Personen, darunter auch Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt.

Auch im noch frischen Jahr 2022 verbuchen verschiedene Feuerwehren bereits die ersten Einsätze. So musste zum Beispiel die Feuerwehr Wittenberge zu einem schweren Verkehrsunfall rausfahren. Ein Pkw kam dabei auf dem Dach zum Stehen. Auch die Perleberger Feuerwehr wurde bereits zu einem schweren Lkw-Unfall alarmiert.

