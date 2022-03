Feuerwehr in Wittenberge: Was das neue Einsatzleitfahrzeug alles kann

Perleberg/Wittenberge

Am Donnerstag hat die Wittenberger Feuerwehr ein neues Einsatzleitfahrzeug übernommen, das der erste Beigeordnete des Landrates, Christian Müller, übergab. Dieses Führungsfahrzeug gehört zur Gefahrstoffeinheit des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises, wird aber in der Elbestadt seinen Platz haben. „Eine Win-Win-Situation für beide“, erläuterte Marcus Bethmann, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Prignitz.

30 Prozent der Kosten vom Kreis, 70 Prozent Fördermittel

Die Kameraden schulen sich an der Technik, können es für den örtlichen Brandschutz nutzen und das Fahrzeug bleibt in Bewegung und damit topfit für einen möglichen Einsatz der Gefahrstoffeinheit, nannte er die Vorteile. Das Fahrzeug kostet rund 180 000 Euro. 30 Prozent kommen als Eigenmittel vom Landkreis, 70 Prozent sind Fördermittel des Landes Brandenburg.

Moderne Technik an Bord

Zu dem Führungsfahrzeug gehören ein moderner Arbeitsraum mit vier Sitzplätzen, ein Technikraum und ein Heckgeräteraum, drei Funkgeräte, ein Laptop mit Softwarepaket und Zubehör, ein Multifunktions-Farb-Laser-Gerät zum Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen, eine Telefonanlage sowie Führungshilfsmittel. Außerdem sind ein Notfallrucksack, ein Handmegafon, Handleuchten und Feuerlöscher an Bord. Zur Ausstattung zählen ebenso verschiedene Werkzeuge, ein Hygieneboard, verschiedene Schilder und Kennzeichnungsmaterialien, ein Navigationshandgerät und anderes mehr. Der Stromerzeuger fehlt zurzeit auf Grund von Lieferengpässen, wird aber nachgeliefert.

„Ich hoffe, dass das Fahrzeug vor allem für Übungen zum Einsatz kommt und wenig für ernste Einsätze“, sagte Christian Müller bei der Übergabe der Schlüssel an Marcus Giese, den Leiter der Gefahrstoffeinheit und stellvertretenden Wehrführer in Wittenberge, sowie an den Stadtwehrführer Lars Wirwich.

Von Marcus J. Pfeiffer