Feuerwehr und Katastrophenschutz üben in Boddin für den Ernstfall

Die kleine Charlotte wird liebevoll Lotti von den Feuerwehrmännern und Frauen aus Boddin und Groß Woltersdorf genannt. Sie ist Mitglied der Jugendfeuerwehr. Regelmäßig übt sie verschiedene Dinge. Schläuche ausrollen kann sie sehr gut. Knoten und Bunde sind für sie keine Kunst mehr.

Doch was es bedeutet, eine echte Feuerwehrfrau zu sein, wird sie erst in einigen Jahren erfahren. Üben konnte sie es trotzdem schon einmal. Bei der Tagesausbildung der Feuerwehren Boddin und Groß Woltersdorf in Boddin durften auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr verschiedene Szenarien üben. Dem Boddiner Ortswehrführer Torsten Schlange ist das enorm wichtig. „Wir machen das schon ­immer so, und so können sie einmal erleben, was alles passieren kann“, sagt er.

Mehrere Einsatzsituationen wurden in Boddin gezeigt

Auf dem Plan standen gleich fünf verschiedene Szenarien, die täglich auf die Brandschützer zukommen könnten. Mit dabei war der Kata­strophenschutz aus Pritzwalk und Perleberg. „Wenn wir Großschadenslagen haben, müssen wir so oder so mit dem Katastrophenschutz zusammenarbeiten“, erklärt Schlange „und so üben gleich beide Seiten verschiedene Situationen.“

Wehren aus Groß Woltersdorf und Boddin übten gemeinsam mit den Jugendfeuerwehren und Katastrophenschutz verschiedene Einsatzsituationen. Quelle: Julia Redepenning

So wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen, das Retten einer eingeklemmten Person, das richtige Abseilen und Eigensicherung und das Transportieren einer verletzten Person mit verschiedenen Tragen erklärt und aufgefrischt.

Person zwischen Traktor und Hänger eingeklemmt

„Jeder kennt es aus der Landwirtschaft, wie schnell Unfälle passieren können“, sagt Torsten Schlinge „und wir leben im ländliche Raum mit vielen Traktoren.“ Doch wie geht man richtig vor, wenn plötzlich ein Mensch zwischen Trecker und Hänger gerät? In Boddin wurde der Ernstfall simuliert.

Gerettet: eine eingeklemmte Person. Quelle: Julia Redepenning

„Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen und mein Arm tut so weh“, erklärt Feuerwehrfrau Carmen Behrendt den Helfern. Sie spielte das Unfallopfer. Behutsam wurde sie befreit, auf eine Trage gelegt und an den Rettungsdienst übergeben. Keine leichte Aufgabe, wie die Männer, Frauen und Jugendlichen der Feuerwehr feststellen mussten.

Abseilen und Erste-Hilfe

Im Anschluss wurde das richtige Abseilen thematisiert. Verschieden Knoten und der Umgang mit dem Feuerwehrsicherheitsgurt standen im Vordergrund. Immer mit dabei – die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes. „Auch sie können von solchen Übungen profitieren, sollten sie im echten Leben einen solchen Fall erleben“, sagt Schlage.

Nathalie Weigner gehört der Sondereinsatzgruppe Perleberg an. Die 21-Jährige ist selbst Feuerwehrfrau in Breese. Sie frischte die Erste-Hilfe der Feuerwehrleute auf. „Das ist sehr wichtig. Daher bieten wir das für verschiedene Bereiche an“, sagt sie. Ob Fahrschüler oder Brandschützer – die Perleberger Sondereinsatzgruppe bringt jedem lebensrettende Maßnahmen bei.

Die erste Hilfe wurde aufgefrischt. Quelle: Julia Redepenning

Im Boddiner Neubau unterwegs

In einem Wohnblock in Boddin wurden gemeinsam mit Mitgliedern des Roten Kreuzes verschiedene Tragen ausprobiert. Nicht selten muss die Feuerwehr dem Rettungsdienst aushelfen. Stichwort: Tragehilfe.

Gar nicht so einfach, einen Verletzten durch den engen Flur zu transportieren – dazu noch rückenschonend. Das stellt auch die kleine Charlotte fest. Doch immer häufiger kommt die Feuerwehr zu Hilfeleistungen, als Brände zu löschen. „Da muss jeder Handgriff sitzen“, sagt Torsten Schlinge.

Von Julia Redepenning