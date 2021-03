Fördermillionen für Lanz und Lenzen

Lenzen

Lenzen und Lanz bekommen Geld vom Bund. Im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), von dem bereits die Stadt Wittenberge in der Vergangenheit profitierte, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Mittwoch folgendes Geld bewilligt:

Der Sportplatz in Lanz wird mit einer Million und 101 600 Euro gefördert, die Mehrzweckhalle in Lenzen mit 828 000 Euro und der Sportplatz in Lenzen mit 882 000 Euro.

Damit fließen fast drei Millionen Euro vom Bund in die Westprignitz. Das teilte der Bundestagsabgeordnete für die Prignitz Sebastian Steineke (CDU) gestern mit. Steineke habe sich nachdrücklich beim Bund für die Förderung eingesetzt und als stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss die entsprechende Gespräche geführt, teilt sein Büro mit.

„Das ist eine großartige Nachricht für die Westprignitz. Die Beteiligten vor Ort hatten mich frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass die Mittel benötigt werden“, schreibt der Bundestagsabgeordnete. „Während meiner Sommertour im vergangenen Jahr konnte ich mir vor Ort selbst ein Bild machen. Daraufhin habe ich in Berlin dafür geworben. Schön, dass es jetzt geklappt hat,“ so Steineke.

Zugleich bedankt er sich beim Amtsdirektor Harald Ziegeler (Amt Lenzen-Elbtalaue), beim Lanzer Bürgermeister Hans Borchert und beim Lanzer Gemeindevertreter Mirko Fechter für ihr Engagement in der Sache.

Die notwendigen Anträge hatten die Kommunen im oben genannten Bundesprogramm gestellt. Das Programm fördert investive Maßnahmen (die Sanierung und in Ausnahmefällen auch den Ersatzneubau) mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung.

