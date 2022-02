Perleberg

Seit Ende Januar sind in der Stepenitz und ihren Nebengewässern aufgrund von Niederschlägen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen erhöhte Wasserstände zu beobachten. Am Ende vergangener Woche waren in der Prignitz binnen 48 Stunden Niederschlagsmengen zwischen 20 bis 30 Milllimeter zu verzeichnen, was zum aktuellen Anstieg der Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet der Stepenitz führte.

Es gilt Alarmstufe I

Am Pegel Wolfshagen – 35,9 Kilometer oberhalb der Mündung gelegen – wurde am Donnerstagabend der Richtwert der Alarmstufe I (beginnende Ausuferung der Gewässer) erreicht. Die Wasserstände am Pegel Pritzwalk Hainholz an der Dömnitz steigen derzeit weiter an, eine Überschreitung der Alarmstufe I ist auch hier möglich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auch in den nächsten Tagen mit weiteren Niederschlägen im Landkreis zu rechnen, so dass sich die Wasserstände auf relativ hohem Niveau bewegen werden.

Vorsicht nach Sturmwarnung

Insbesondere wegen der Sturmwarnung für die Nacht von Freitag zu Samstag waren die Straßenbaulastträger und der Wasser- und Bodenverband Prignitz aufgefordert, bei den Brücken, Durchlässen und wasserwirtschaftlichen Anlagen ein verstärktes Augenmerk auf die Freihaltung der Anlagen von abflusshemmendem Treibgut zu richten.

Ausuferungen nicht ausgeschlossen

Für die Dömnitz und ihre Nebenflüsse im Stadtgebiet Pritzwalk können in tief liegenden Bereichen Ausuferungen nicht ausgeschlossen werden. Die landwirtschaftlichen Flächen (Grünland) in den Niederungsbereichen der Stepenitz im Gemeindegebiet Groß Pankow – speziell in den Gemeindeteilen Wolfshagen, Seddin, Kreuzburg, Klein Linde und im Perleberger Ortsteil Lübzow – sind in Vorbereitung auf eine mögliche Überflutung zu kontrollieren. Gegebenenfalls auf diesen Flächen befindliches Weidevieh ist vorsorglich auf hochwassersichere Flächen zu verbringen.

Für die Stepenitz im Stadtgebiet Perleberg können in tief liegenden Bereichen ebenfalls Ausuferungen nicht ausgeschlossen werden. Das Hochwasserrückhaltebecken Perleberg soll den Schutz der Infrastruktur und der Wohngebäude für die Innenstadt von Perleberg gewährleisten. Dazu ist es mit einer Durchlassöffnung ausgestattet, deren Rückhaltewirkung beim Überschreiten einer definierten Durchflussmenge einsetzt. Eine Bedienung wie zum Beispiel das Verschließen dieser Durchlassöffnung ist dabei nicht vorgesehen und nicht sinnvoll und würde zu einer erheblichen Gefährdung der Unterlieger führen.

Gartenbesitzer sollten Vorkehrungen treffen

Durch diese Funktion bedingt, kommt es entlang der Stepenitz bei entsprechenden Durchflussmengen zu Ausuferungen und Vernässungen, die sich im Wesentlichen auf unbesiedelte Bereiche beschränken. Allerdings können auch ufernahe respektive tief liegende Garten- und Erholungsgrundstücke – etwa zwischen Neue Mühle und Pferdeschwemme oder in der Gartenanlage Weidenkaveln – von Ausuferungen oder Vernässungen betroffen sein. In diesem Fall sind die Gartenbesitzer- und Pächter selbst verantwortlich, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Weidevieh sollte umgesetzt werden

Obwohl es für die Löcknitz kein Hochwasserwarnsystem gibt, wird aus den Erfahrungswerten der unteren Wasserbehörde eingeschätzt, dass in den tief liegenden Niederungsgebieten der Löcknitz bei Bernheide und Wustrow wieder mit Überflutungen beziehungsweise großflächigen Vernässungen gerechnet werden muss. Auch in diesen Bereichen sollte Weidevieh in höher liegende Bereiche umgesetzt werden.

Zur Identifizierung der gefährdeten Bereiche hilft die Auskunftsplattform Wasser des LfU Brandenburg unter folgender Internetadresse: https://apw.brandenburg.de.

