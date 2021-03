Wittenberge

Wer darf oder muss eigentlich wann in Quarantäne? Die Antwort ist gar nicht so einfach, wie man denken mag. Steffen Kaiser aus Wittenberge zum Beispiel hätte in der vergangenen Woche eine Quarantäne für sich für sinnvoll erachtet, sein Arbeitgeber auch, das Gesundheitsamt allerdings nicht.

„Meine Frau war noch hochinfektiös“

Es war Anfang März, als das Ehepaar Scheppel-Kaiser an Corona erkrankte und sich infolgedessen in Isolation begeben musste.Vor einer Woche dann wurden beide wieder getestet – Steffen Kaiser hatte mittlerweile ein negatives Testergebnis, seine Frau aber nicht: „Sie war noch hochinfektiös“, erzählt Kaiser im Gespräch mit der MAZ.

Trotz seines negativen Testergebnisses würde so wohl eigentlich niemand auf die Idee kommen, dass er sich nun nicht weiter in Quarantäne begeben müsste. Schließlich ist er weiterhin die Hauptkontaktperson für seine Frau, auch wenn sie sich natürlich in anderen Räumen aufhält als er.

Quarantäne aufgehoben, doch zur Arbeit hätte er nicht gehen können

Doch das Gesundheitsamt sah das anders – und konnte sich dabei tatsächlich auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) berufen. Das sieht nach einem negativen Testergebnis in der Regel keinen Grund mehr, um die Quarantäne aufrechtzuerhalten.

Somit hätte Kaiser seinen Job im Wittenberger Bahnausbesserungswerk, einem Unternehmen mit immerhin gut 800 Beschäftigten, wieder antreten müssen. Doch die Reaktion seines Betriebsleiters war fast zu erwarten. „Er sagte mir, wenn ich komme, würde er mich am Betriebstor nicht hineinlassen“, berichtet Kaiser, der für diese Haltung volles Verständnis hat.

Immerhin konnte sich Kaiser vom Hausarzt noch einmal krank schreiben lassen. Zufrieden ist er dennoch nicht. Er hält dies für einen fahrlässigen Umgang mit der Situation. Nach verschiedenen Telefonaten mit dem Gesundheitsamt versuchte er sein Glück auch im Gesundheitsministerium in Potsdam, nur um nach weiteren vergeblichen Anläufen wieder zum Kreis zurückverwiesen zu werden.

Danuta Schönhardt: Nach negativem Test ist die Quarantäne vorbei

Auf Nachfrage der MAZ bestätigte Danuta Schönhardt, zuständige Geschäftsbereichsleiterin in der Kreisverwaltung, wie die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Quarantäne sei: „Wenn Personen negativ getestet sind und keine Symptome mehr haben, dann gilt sie nicht.“ Eine Ausnahme nannte sie aber: Den Fall, dass sich jemand mit einer Mutante infiziert hat. Das jedoch war bei Steffen Kaiser und seiner Frau auch so.

Ein Blick in die geltende Allgemeinverfügung zeigt: Der vorliegende Fall, dass die Ehefrau noch positiv getestet ist und auch Symptome hat, der Mann aber mittlerweile ein negatives Testergebnis aufweist, ist nicht explizit erfasst.

Ein Fall, der nicht abschließend geregelt ist

Zwei Regelungen scheinen sich sogar zu widersprechen: Zum einen gehören Personen in Quarantäne, denen mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines engen Kontakts zu einem bestätigten Fall von Covid-19 nach den jeweils geltenden Kriterien des RKI Kontaktpersonen der Kategorie I sind, zumal wenn sie mit einer positiv getesteten Person in einem Hausstand zusammenleben – wie im vorliegenden Fall. Auf der anderen Seite gilt die von Danuta Schönhardt bemühte Regelung zum Ende der Quarantäne.

Inzwischen ist Steffen Kaisers Frau auch wieder negativ getestet. Ein Groll und ein ungutes Gefühl bleiben aber zurück, zumal er im Kollegenkreis Fälle erlebt hat, die aus seiner Sicht die Widersprüchlichkeit der Regelungen klarmachen: Ein Kollege war zwei Wochen in Quarantäne, obwohl er letztlich gar nicht krank war, während es einem anderen genauso ergangen ist wie ihm selbst.

Von Bernd Atzenroth