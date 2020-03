Groß Pankow

Eine 60-jährige Frau, die in einem Dorf der Gemeinde Groß Pankow wohnt, soll am Samstagabend einem 59-jährigen Mann unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät eine unbekannte Flüssigkeit in die Augen gesprüht haben. Der Mann hatte die Frau für ein klärendes Gespräch aufgesucht, teilte die Polizei mit.

Der Geschädigte erlitt Reizungen an den Augen, konnte jedoch den Ort verlassen und bei Bekannten die Augen ausspülen. Der Mann verständigte die Polizei.

Von MAZonline