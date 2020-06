Baek

„Schule und Bücher gehören für mich untrennbar zusammen“, sagt Petra Budke, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag. Deshalb traf sie sich mit Jana Reiche, Schulleiterin der freien Grundschule in Baek, um einen Büchergutschein zu übergeben.

Regionale Buchhändler brauchen auch Unterstützung

„Zum einen soll es ein Zeichen der Unterstützung der Schulen sein, die wegen Corona gerade eine besonders wichtige und anstrengende Phase durchleben“ sagt Petra Budke, „und ich möchte damit auch die lokalen Buchhändler unterstützen, die ebenfalls wegen Corona wochenlang schließen mussten und deshalb große Umsatzeinbußen bei laufenden Kosten erlitten.“

Anzeige

Insbesondere die kleinen, inhabergeführten Buchläden sind aus aus der Sicht von Petra Budke eine Bereicherung für jeden Ort. „Buchläden sind Horte der Kultur und dürfen nicht aus dem Stadtbild verschwinden“ betont die Grünen-Frau.

Weitere MAZ+ Artikel

Homeschooling der Baeker Schüler klappt gut

Der Kindergarten und die staatliche anerkannte Grundschule in Baek begeisterten Petra Budke: „Ich bin beeindruckt von der kreativen und warmherzigen Atmosphäre, die hier überall zu spüren ist.“ sagt sie, „diese Schule lebt von der Lernfreude der Kinder, dem individuellen Konzept und der pädagogischen Begeisterung der Lehrkräfte.“

Jana Reiche hatte ihr nach Schulschluss bei einem Rundgang davon berichtet, wie sie Elternabende per Videokonferenz abgehalten hat und wie schnell und flexibel die Schule auf die Corona-Anforderungen reagieren konnte: „Wir wollen Gegenständliches mit dem Digitalen verbinden – so haben wir zum Beispiel mit Videoanleitung Pflanzenexperimente zu Hause machen lassen“ erklärt sie, „die Kinder haben Tagebücher geführt und Fotos zurückgeschickt.“ Diese wurden dann nach den ersten Lockerungen in kleinen Gruppen gezeigt und auch schon vorher in Videokonferenzen in der Klasse besprochen.

Jana Reiche zeigt Petra Budke die Baeker Schule. Quelle: Peter-Paul Weiler

Vor ihrem Schulbesuch informierte sich Petra Budke über die Idee, mit Prignitzer Lehm eine Lärmschutzwand in Nebelin zu bauen. „Regionale Unternehmen und Materialien zu verwenden, um Lärm zu vermindern und gleichzeitig damit Insekten Lebensräume zu bieten – das ist eine ganz tolle Idee und ich hoffe, dass sie Wirklichkeit wird“, sagte die Landtagsabgeordnete.

Lesen Sie passend zum Thema:

Von MAZ-Online