Lanz

Frontal zusammengestoßen sind zwei Autos am Mittwochmorgen in Lanz. In einer Linkskurve in der Straße Babekuhl fuhr ein 24 Jahre alte Autofahrer um 6.05 Uhr mit einem VW zu weit in der Mitte und stieß mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen.

63 Jahre alte Mann verletzt

Der 63 Jahre alte Mann am Steuer des Nissan wurde dabei verletzt. Sanitäter behandelten den Mann ambulant in einem Rettungswagen vor Ort. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt etwa 35 000 Euro an.

Weil aus den Autos Öl und Kühlwasser ausliefen, musste auch die freiwillige Feuerwehr gerufen werden. Die Feuerwehrleute banden die Betriebsflüssigkeiten. Bis etwa 9.30 Uhr war die Bundesstraße 195 halbseitig gesperrt.

Von MAZ-online