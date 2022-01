Fusion von Kirchengemeinden in der Prignitz: Gegner vermuten Geldverschwendung 

Perleberg

Nicht ganz zwei Monate nach der Entscheidung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), kleinere Kirchengemeinden zusammenzulegen, haben die Gegner jetzt die Landeskirche mit einem Vorwurf aus der Kategorie „Geldverschwendung“ konfrontiert.

Landeskirche: Gegner des Fusionsgesetzes erheben Vorwurf der Geldverschwendung

Die Initiative „Kirche im Dorf lassen“, die ihren Ursprung in der Prignitz hat, läuft sich warm für die angekündigte juristische Auseinandersetzung wegen des im November verabschiedeten Mindestmitgliederzahlgesetzes für Kirchengemeinden. In einem Brief an den Präses der Landessynode, Harald Geywitz, wird der Landeskirche vorgehalten, damit „finanzielle Verluste in zweistelliger Millionenhöhe zu riskieren“.

Geschehen soll das laut Pressemitteilung der Initiative durch einen „Anfall von Grunderwerbsteuer“ in Höhe von rund zwölf Millionen Euro. Von einem „Fehler“ ist die Rede und von einem „peinlichen Bild“, das die Landeskirche abgebe, da sie diesen Aspekt nicht berücksichtigt und nicht gemerkt habe, „dass McKinsey nur einen Praktikanten“ geschickt habe.

Mit diesen Anschuldigungen sollte wohl die Landeskirche aus der Reserve gelockt werden, doch die Reaktion fiel sachlich nüchtern aus und liegt der MAZ per Mail vor. Darin heißt es, dass sich die Initiative auf ein Urteil des Finanzgerichts Münster aus dem Juni 2021 beziehe, in dem es um die Fusion katholischer Kirchengemeinden ging, die an einer grundbesitzenden GmbH beteiligt waren. So eine Konstellation gebe es in der EKBO aber nicht.

Initiative „Kirche im Dorf lassen“ aus der Prignitz wirft der EKBO Steuerverschwendung vor

Die Schlussfolgerung der Initiative sei daher „sachlich falsch“ und die genannte Summe von zwölf Millionen Euro „barer Unsinn“. In Einzelfällen könnten Grunderwerbssteuern anfallen, räumt die EKBO ein. Dann müsse auch nach Lösungen gesucht werden, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.

Harald Geywitz zeigte sich im Gespräch mit der MAZ irritiert über die Anschuldigungen und den scharfen Ton, den die Fusionsgegner anschlagen. Trotz aller unterschiedlichen Positionen müsse man weiterhin vernünftig miteinander umgehen. Und auch bei der Wahrheit bleiben, denn: „McKinsey hat nie eine Rolle gespielt“, sagt Geywitz als Reaktion auf die Unterstellung, die Unternehmensberatung sei für die Landeskirche tätig.

Der Vorsitzende der Landessynode, der im Februar 2021 in dieses Ehrenamt gewählt wurde, erinnert noch einmal an die mehrheitliche Entscheidung der Synodalen im November vergangenen Jahres für das neue Gesetz. Es sieht die Zusammenlegung von Gemeinden mit weniger als 300 Mitgliedern vor, lässt aber auch Spielraum für Ausnahmeregeln.

Die Landeskirche wirbt für das Mindestmitgliederzahlgesetz und für einen vernünftigen Umgang miteinander

„Das Thema Finanzen wird dabei nicht die große Rolle spielen, und zu viel Steuern will auch niemand zahlen“, bekräftigt Geywitz. In der nächsten Zeit gehe es darum zu gucken, was wie auf der neuen rechtlichen Grundlage funktionieren kann. Er appelliert: „Wir müssen die Umsetzung des Gesetzes als Chance begreifen.“

Innerhalb des Kirchenkreises Prignitz, der sich auf der Herbstsynode mehrheitlich für die neue Ausrichtung der Landeskirche ausgesprochen hatte, laufen die Gespräche mit Vertretern der Initiative „Kirche im Dorf lassen“, die auf ihrer Internetseite aktuell von 46 Kirchengemeinden unterstützt wird. Der Strukturausschuss lege derzeit einen Fahrplan fest, um die nächsten Schritte vorzubereiten, sagte Superintendentin Eva-Maria Menard auf MAZ-Nachfrage.

Die Vertreter der Initiative gegen die aus ihrer Sicht angestrebten „Zwangsfusionen“ kündigen für den Februar eine juristische Strategie an um die Selbstständigkeit zu erhalten. Derzeit werde eine Musterklage dafür vorbereitet.

Von Stephanie Fedders