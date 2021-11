Fusionspläne der Landeskirche: Der Widerstand in der Prignitz wächst

Wittenberge

Ein Ort mit Geschichte für eine Veranstaltung mit Vorgeschichte: Die Kantine der ehemaligen Zellwollefabrik im Gewerbegebiet Süd erinnert an ein geschlossenes Kapitel Wittenberger Industriehistorie. An diesem Ort kommt heute die Herbstsynode des Kirchenkreises Prignitz zusammen. Es könnte ein denkwürdiger Tag in einem Denkmal werden.

Noch ist an dieser Stelle der Konjunktiv angebracht, denn welchen Verlauf die Versammlung nehmen könnte, muss sich erst noch zeigen. Zwar findet sich das Reizthema der vergangenen Monate, das Gemeindestrukturgesetz mit der geplanten Festlegung einer Mindestmitgliederzahl, so explizit nicht auf der Tagesordnung. Aber es könne natürlich sein, dass es zu einem Thema gemacht wird.

Die Prignitzer Initiative „Kirche im Dorf lassen“ hat bislang viel dafür getan, um es der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit ihren Vorstellungen von der Zusammenlegung kleinerer Kirchengemeinden nicht leicht zu machen.

Die Landeskirche argumentiert, die Gemeindekirchenräte als Körperschaften des öffentlichen Rechts zu reduzieren, um Bürokratie abzubauen und den Pfarrern vor Ort die Arbeit zu erleichtern.

Im Sommer nimmt der Widerstand gegen die Zwangsfusion, wie dieser Schritt von den Betroffenen empfunden wird, Gestalt an. Die Gemeindekirchenräte aus Legde, Lennewitz und Quitzöbel rufen zum Protest auf und drohen mit Austritt.

Die Gemeindekirchenräte aus Legde, Lennewitz und Quitzöbel gaben im Sommer den Anstoß für den Widerstand gegen die Fusionspläne. Quelle: Stephanie Fedders

Sie finden Gehör. In der Prignitz. In den Nachbarkreisen. Im Süden Brandenburgs und in Berlin. An mehr als 40 Kirchen stehen mittlerweile die Banner der Initiative. Auf der Internetseite wird offensiv um finanzielle Unterstützung geworben, um sich zu wappnen für die Zeit nach der Landessynode, die vom 11. bis 13. November in Berlin zusammenkommt und über den Gesetzesentwurf entscheiden soll.

„Wir wünschen uns die Einsicht der Synodalen, sonst behalten wir uns rechtliche Schritte vor“, sagt Reinhard Jung aus Lennewitz, einer der Gegner. Mit Stand vom 5. November bekennen sich insgesamt 28 Gemeinden zum Widerstand. 22 davon kommen aus dem Kirchenkreis Prignitz. Tendenz steigend. Vor einem Monat waren es 14.

Die 104 Synodalen aus dem hiesigen Kirchenkreis, die sich in Wittenberge treffen, können reagieren, diskutieren, sich positionieren. Offiziell gibt es noch keine Stellungnahme. Aus dem Kreis der Synodalen könnte aber ein Bekenntnis für oder gegen die Rebellen aus den eigenen Reihen abgegeben werden. Unabhängig vom Bericht der Superintendentin Eva-Maria Menard, die die Arbeit des Kreiskirchenrates unter dem Eindruck der bisherigen Diskussionen um die Zukunft der kleinen Gemeinden bilanzieren wird.

Wie auch immer die Herbstsynode verläuft: Es wird ein Signal geben. Ob ausformuliert oder ausgesprochen. Und es bleiben ein paar Tage Zeit, bis die Landessynode darauf reagiert. Danach muss sich zeigen, was bleibt. Und wer bleibt.

Von Stephanie Fedders