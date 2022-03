Gandow: Bäume gegen den Klimawandel gepflanzt

Gandow

Mitunter muss die Natur zu ihrem Glück gezwungen werden – wie etwa am Samstag irgendwo im Bereich der Deichrückverlegung in der Gemarkung Gandow direkt an einem Altarm der Elbe. Tatkräftige Helfer aus der Prignitz und aus Niedersachsen haben das Ufergewässer mit etwa 100 jungen Schwarzerlen bepflanzt. Zum Schluss sah es so aus, als hätten die Bäume schon immer an besagter Stelle gestanden.

Förderung des Projekts durch „Nationale Naturlandschaften“

Dabei hatten die Jungpflanzen vier Jahre hindurch ein Areal im Lenzener Burggarten bevölkert – und zwar dort, wo sie nicht nur störten, sondern auch kaum optimale Wuchsbedingungen gehabt hätten. Da diese Aktion einer langen Vorbereitung bedurfte und zudem auch auf Fördermittel angewiesen war, hatte Bettina Kühnast, die Geschäftsführerin des Trägerverbundes der Burg Lenzen, diese rechtzeitig beim Berliner Verein „Nationale Naturlandschaften“ eingereicht.

Biologische Vielfalt der Elbe profitiert von der Aktion

Herausgekommen ist eine insgesamt dreitägige behutsame Rodungs- und gleichermaßen Umpflanzaktion in einem potenziellen Auwald, die von besagtem Verein mit dem „Ehrensache Natur“-Förderpreis 2021 ausgezeichnet worden ist. „Im gleichnamigen Bundesfreiwilligenprogramm dient das Projekt des freiwilligen Engagements und zugleich der biologischen Vielfalt an der Elbe“, sagt Bettina Kühnast. Zudem war die Auszeichnung mit einer finanziellen Förderung durch The North Face, die European Outdoor Conservation und die Nationalen Kulturlandschaften verbunden.

Besonders engagiert bei der Aktion war am Wochenende Ricarda Rath von der Naturwacht Lenzen. Quelle: Kerstin Beck

Bei der Pflanzaktion wirkte nicht nur die Burgchefin samt Sohn Jonathan mit, sondern auch Mitarbeiterinnen sowie Clemens Herche und Ricarda Rath von der Naturwacht Brandenburg sowie engagierte Freiwillige aus Niedersachsen. Extra zu diesem Termin war Paul Saalfeld aus Hannover angereist. Der 63-jährige Ex-Manager hatte sich vorgenommen, in seinem Pensionsdasein „etwas Konkretes für die Natur zu machen und da hat mir meine Frau eben zu Weihnachten diese Mitmachaktion geschenkt“, sagte er.

„Reine Natur, weit und breit keine Häuser“

Und was sich dem Naturfreund, der seit 40 Jahren Bund-Mitglied ist, dabei bot, übertraf alle Erwartungen. „Ich kann es kaum glauben, dass es so etwas noch gibt: reine Natur, weit und breit weder Häuser noch Autos – und als einzige Geräusche der Wind und die gelegentlichen Kräher eines Fasanenhahnes“, meinte der Großstädter an der neu bepflanzten Uferzone.

Zuletzt gab es in freier Natur einen Fachvortrag von Christin Ludewig aus Hamburg. Quelle: Kerstin Beck

Dass die Aktion sogar dazu dient, dem Klimawandel Paroli zu bieten, erfuhren die Anwesenden abschließend bei einem Vortrag von Christin Ludewig. Die Dozentin an der Universität Hamburg, die sich mit dem Thema „angewandte Pflanzenöko-logie“ beschäftigt, wies nach, dass Auenwälder in der Lage sind, jeweils etwa 150 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar in der Vegetation und im Erdboden zu speichern. „Es ist zwar weniger als in Mooren, doch im Vergleich zu anderen pflanzlichen Lebensräumen sehr hoch“, sagte sie.

Optimale Bedingungen für die Vogelwelt

Dazu kommt noch, dass Hartholzauen der immer mehr gefährdeten Vogelwelt optimale Lebensbedingungen bieten. In diesem Fall, und das war von Jochen Purps aus Bad Wilsnack zu erfahren, „werden sich an diesem Totarm sicherlich etliche Finkenarten und sogar der selten gewordene Neuntöter ansiedeln“. Dass es im etwa zwei Meter tiefen Gewässer auch Fische gibt, erzählte der Forstwirt auch. „Ich habe selbst gesehen, wie hier einmal zwei Adler an einem Hecht zugange waren“, berichtete er.

Von Kerstin Beck