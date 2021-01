Potsdam

In einem gewerblichen Nutzgeflügelbestand im Landkreis Prignitz ist am Sonntag der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Wie das Verbraucherschutzministerium am Abend in Potsdam mitteilte, ist dies seit Herbst vergangenen Jahres der zweite Fall, in dem der Vogelgrippeerreger H5N8 in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Brandenburg nachgewiesen wurde.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zirka 16. 000 Puten am Standort seien auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes getötet und unschädlich beseitigt worden. „Die Ursache für die Infektion wird derzeit ermittelt“, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Geflügelpest seien eingeleitet worden. Zum genauen Ort des Ausbruchs wurden keine Angaben gemacht.

Von MAZonline