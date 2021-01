Geflügelpestausbruch bei Dömitz: Prignitz vom Sperrbezirk betroffen

Lenzen

In einem Putenbestand nahe Dömitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim, in unmittelbarer Nähe zur Prignitzer Kreisgrenze, ist am Freitag der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Ursache ist wie beim Ausbruch in Bresch am vergangenen Wochenende das H5N8-Virus, teilte die Kreisverwaltung Prignitz mit.

Im Landkreis Prignitz sind Teile der Gemeinden Lenzerwische und Lenzen im Amt Lenzen-Elbtalaue von dem gebildeten Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet betroffen.

Geflügelhalter können interaktive Karte aufrufen

Der Landkreis hat eine weitere Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest im Amtsblatt Nr. 09/2021 erlassen. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises Prignitz (unter https://www.landkreis-prignitz.de/de/aktuelles/gefluegelpest.php) einsehbar. Über eine interaktive Karte im Geoportal auf der Landkreisseite kann sich jeder Geflügelhalter informieren, ob er sich im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet befindet.

In den Gebieten gelten Beschränkungen für Geflügelhaltungen, wie etwa das Verbot zum Verbringen von Geflügel und bestimmter tierischer Erzeugnisse, teilte die Prignitzer Kreisverwaltung weiter mit. Außerdem müssen alle Geflügelhalter ihren Bestand im zuständigen Veterinäramt anzeigen und jegliche Auffälligkeiten, wie Erkrankungen oder Todesfälle bei Geflügel melden.

Von MAZonline