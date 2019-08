Lindenberg

Die seit Jahren erfolgreiche Reihe „ Musikschulen öffnen Kirchen“ gab am Samstag zum 13. Mal in der Lindenberger Kirche Einblicke in die Arbeit der Kreismusikschule Prignitz. Gekommen waren die Streicherklassen mit ihren Lehrern Axel Gliesche ( Violine und Bratsche), Gennadiy Lyssykh (Kontra­bass) und Hans-Hendrik Wielgosz (Klavier, Cembalo).

Charlotte und ihr Bruder Jonas Zado am Klavier intonieren gefühlvoll einen Czardas von Vittorio Monti. Quelle: Susanne Gloger

Das Programm spannte einen Bogen vom italienischen und französischem Barock über die Wiener Klassik bis hin zum 20. Jahrhundert, zu Schostakowitsch und Moszkowski. Durch das Programm führte mit einführenden Erläuterungen Hilmar Gliesche, der auch die Solisten kurz vorstellte. Und das waren schließlich die Hauptpersonen.

Die Schülerinnen und Schüler überzeugten mit konzentrierter Ruhe und Selbstvertrauen, das sie sicher durch ihre Partien führte. Jella Schmitz beginnt mit einem ­barocken Tanz von Marco Uccellini (17. Jahrhundert), ihr folgt die junge Mariane Stepanjan, Preisträgerin von Jugend musiziert, die die ­Serenade von Joseph Haydn vorträgt. Temperamentvoll und akzentuiert ist ihr Spiel, nahezu alle ­Streicher, allerdings ohne ihre Bögen, die Saiten nur zupfend, begleiten sie.

Carlotta Schüler und Firas Alfaras mit den Lehrern Axel Gliesche, Gennadiy Lyssykh und Hans-Hendrik Wielgosz. Quelle: Susanne Gloger

Auch Carlotta Schüler trägt ihre Partie sicher und variantenreich vor. Die Viertklässlerin Linh Phuong Dao hat ein Menuett einstudiert, das Anna Magdalena Bach, der zweiten Ehefrau J. S. Bach, zugeschrieben wird.

Ein Stück von J. B. Boismortier haben sich Carlotta Schüler und Firas Alfares vorgenommen, auch er Finalist bei „Jugend musiziert“. Die beiden jungen Leute bestreiten aufmerksam und virtuos, dabei kraftvoll und mit viel Temperament die Sonate. Als einzige Preisträgerin auf zwei Instrumenten des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ hat sich Charlotte Westphal hervorgetan, gemeinsam mit Farah Alfares trägt sie ein Praeludium von Schostakowitsch vor, die beiden Mädchen überzeugen mit Präzision und Gefühl.

Ein wunderbares Konzert in der Kirche

Nach einer Pastorale, die von Charlotte Zado gespielt wird, folgt ein Spanischer Tanz, von Jella Schmitz interpretiert. Den letzten Teil des Konzerts bestreitet der temperamentvolle Firas Alfares mit einem Divertimento von J. B. Wanhal, das er mit großer Sicherheit und Freude äußerst virtuos darbringt. Erstaunlich auch die Ausdrucksstärke der 13-jährige Charlotte ­ Zado, die gemeinsam mit ihrem Bruder Jonas am Klavier einen Czardas von Vittorio Monti gefühlvoll intoniert.

Dass die Arbeit der Kreismusikschule Prignitz hervorragend ist, dass man von den Schülerinnen und Schülern sicher noch einiges wird hören können, davon überzeugte der Kanon von Johann Pachelbel, den das gesamte Ensemble zum Abschluss gab. Die lobenswerte Disziplin und Ausdauer der jungen Leute hat sich gelohnt, sie haben mit ihren Lehrern einen wunderbar abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag gestaltet.

Von Susanne Gloger