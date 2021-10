Perleberg

Die Geschichte der Landwirtschaft in der Prignitz spiegelt seit Freitag eine neu gestaltete Dauerausstellung im Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg wider. Hier entstand in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren eine sehenswerte Exposition. Sie bezieht sich auf die Jahre von 1810 bis 1960 und konzentriert sich auch auf die ländliche Volkskunde.

Vom alten Webstuhl bis zum Bauernwohnzimmer

Zu sehen ist nicht nur ein vollständig eingerichtetes Bauerwohnzimmer mit Küche, sondern auch ein alter Webstuhl und Inventar aus ehemaligen Bauernhäusern. Ergänzt werden die Exponate mit moderner musealer Technik, die es erlaubt, Ausstellungsmodule zum Sprechen zu bringen und sogar einen Bauernstall zum Leben zu erwecken.

Zur Galerie Vom alten Webstuhl bis zur Bauernküche: Die neu gestaltete Dauerausstellung im Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg zeigt die Geschichte der Landwirtschaft in der Prignitz – mit vielen Exponaten und moderner musealer Technik.

„Die Landwirtschaft gehört zu Perleberg und hat die ganze Prignitz und Region geprägt“, sagte Bürgermeisterin Annett Jura bei der Ausstellungseröffnung. Sie sei heute noch genauso ein Thema wie damals. Umso größer war der Wunsch, die alte Dauerausstellung im Dachgeschoss des Stadt- und Regionalmuseums aus dem Jahr 1963 neu zu gestalten.

86.000 Euro für Ausstellung investiert

Dafür fanden umfangreiche Umbauarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude statt. Die Arbeiter haben Fachwerk freigelegt und damit die vier Ausstellungsräume um einiges vergrößert und erweitert. 86.000 Euro hat die neue gestaltete Dauerausstellung gekostet, wofür die Stadt eine 75-prozentige Förderung des Landes erhielt.

Ausstellungseröffnung der neuen Dauerausstellung „Geschichte der Landwirtschaft in der Prignitz von 1810 bis 1960 und ländliche Volkskunde“ im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Viele Projekte gingen dem voraus. Es gab Gespräche mit Zeitzeugen, Schüler der Stadt waren involviert und die Museumsmitarbeiter haben tüchtig in den Archiven gewühlt und neue alte Schätze ans Tageslicht gebracht, wie der kommissarische Museumsleiter Torsten Foelsch erzählt. „Und wie immer gilt: Wir können nicht alles zeigen.“

Museum war landwirtschaftliche Winterschule

Mit involviert waren unter anderem auch der Kreisbauernverband Prignitz und die Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg. Damals noch unter Museumsleiter Frank Riedel gestartet, geht nun eines der aufwendigsten Projekte im Stadt- und Regionalmuseum zu Ende, wobei noch einiges Details ausgereift werden sollen.

Lesen Sie auch:

„Ein Museum lebt davon, dass es sich ständig verändert und neue Inhalte hinzukommen“, sagt Torsten Foelsch. Und gerade zum Thema Landwirtschaft biete sich das Stadt- und Regionalmuseum als damaliges Gebäude der ab 1907 landwirtschaftlichen Winterschule bestens an.

Von Marcus J. Pfeiffer