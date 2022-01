Gespräche zwischen der IG Metall und dem Zahnradwerk Pritzwalk: Die Skepsis bleibt

Pritzwalk

Ein wenig Skepsis muss an dieser Stelle erlaubt sein. Nach allem, was in den vergangenen Monaten rund um die Auseinandersetzung im Zahnradwerk Pritz­walk geschehen ist, fällt es schwer zu glauben, dass ausgerechnet jetzt der Punkt erreicht worden sein soll, an dem durch Gespräche eine Lösung herbeigeführt wird. Bislang hat die Firma in Sachen Kommunikation nicht überzeugt und ist auch trotz mehrfacher Nachfragen seitens dieser Zeitung nicht zu einer Stellungnahme bereit gewesen.

Zahnradwerk Pritzwalk: Positive Schlagzeilen sehen anders aus

Auf das einstige Traditionsunternehmen der Prignitz wirft dieses Gebaren ein denkbar schlechtes Licht. Gesellschaftliches Engagement ist nur noch eine Erinnerung an vergangene Tage. Zuletzt bestimmten die häufigen Wechsel an der Spitze des Unternehmens die Schlagzeilen. Geschäftsführer kommen und gehen, was die Belegschaft mit Sorge verfolgt. Ein Bezug zur Region und letztendlich auch ein Bekenntnis zum Zahnradwerk sieht anders aus.

Wie hoch die Wertschätzung für die Mitarbeiter und deren berechtigte Forderung nach tariflichem Lohn ist, wird sich ja jetzt zeigen.

Von Stephanie Fedders