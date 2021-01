Glöwen: Die letzte Landschule in der Prignitz

Glöwen

Die Oberschule Glöwen mit Grundschulteil nimmt im Landkreis Prignitz eine Sonderstellung ein: Sie ist die einzig verbliebene weiterführende Schule im Landkreis außerhalb der drei großen Städte und sie ist das einzige kleine Schulzentrum in der Prignitz, in der Kinder von Klasse 1 bis Klasse 10 unterrichtet werden können.

Schulwerbung mit einem neuen Flyer

Viele Grundschüler verlassen die Schule daher auch nach Klasse 6 nicht, auch nicht im kommenden Schuljahr. „Zwölf bleiben hier“, weiß Schulleiter Werner Krüger. Das ist eine gute Voraussetzung, um wieder eine siebte Klasse bilden zu können. Dafür bedarf es einer Mindestzahl von 15 Schülerinnen und Schülern. Anfragen hat die Schule auch aus dem Raum Bad Wilsnack. Dort ist in diesem Jahr Zweizügigkeit in den sechsten Klassen. „Wir sind dabei, Werbung zu machen“, sagt Krüger.

Das ist nicht ganz leicht in einer Zeit, in der Präsenzveranstaltungen gar nicht möglich sind. Anfang Januar soll es einen Flyer geben, den man an die Grundschulen in der Region schicken wird. Darauf wird auch auf die Schulhomepage verwiesen. „Wir sind jederzeit für Eltern auch telefonisch erreichbar“, sagt, „und im Einzelfall kann ich Eltern hier auch begrüßen.“

Werner Krüger: „Wir haben eigentlich alles, was eine Schule braucht“

Die Oberschule in Glöwen hat einige Vorteile zu bieten: Sie ist klein und hat überschaubare Klassenstärken, derzeit zwischen 14 und 23. Somit kann man hier individuell auf die Schüler eingehen. Auch das Angebot stimmt: „Wir bieten ab Klasse 7 die normalen Bildungswege mit allen Abschlüssen an“, sagt Krüger. Und auch in Sachen Ausstattung findet er: „Wir haben eigentlich alles, was eine Schule braucht.“ Etwa super ausgestattete Fachkabinette.

177 Schülerinnen und Schüler werden an der Einrichtung derzeit von 19 Lehrkräften unterrichtet. Darüber hinaus gibt es eine pädagogische Unterrichtshilfe – als Schule für gemeinsames Lernen bekam die Glöwener Einrichtung diese zugewiesen. Außerdem arbeiten an der Schule ein von der Gemeinde Plattenburg gestellter pädagogischer Mitarbeiter sowie zwei Schulsozialarbeiter. Ergo: „Von den personellen Ressourcen her sind wir so aufgestellt, dass wir alles, was man machen muss, abdecken können.“

Praxislernen ab Klasse 7

Berufs- und Studienorientierung steht in Glöwen ganz weit oben auf der Agenda. Das beginnt mit in der Klasse 7 mit Praxislerntagen alle 14 Tage – hier gibt es eine Kooperation mit der Bildungsgesellschaft Pritzwalk. Ein erweitertes Angebot zum Praxislernen gibt es dann in Klasse 8, wobei hier mit dem Beruflichen Bildungszentrum der Prignitz (BBZ) zusammengearbeitet wird.

In Klasse 9 werden dann eine Schülerbetriebspraktikum, ein Bewerbetag und im Frühsommer die Straße der Berufsideen, eine Ausbildungsmesse, angeboten. In Klasse 10 steht ein weiteres Praktikum an.

Bald „Schule mit besonderer Berufsorientierung“?

Dieses tolle Gesamtangebot hat jetzt dazu geführt, dass sich die Schule mit offenbar guten Aussichten für den Titel „Schule mit besonderer Berufsorientierung“ bewerben soll. Ein Ziel ist es, an der Oberschule zukünftige Azubis für die normalen Handwerksbetriebe zu rekrutieren. Viele Schüler machen nach der zehnten Klasse aber an anderen Einrichtungen weiter, etwa um die Fachoberschulreife zu erlangen oder eine gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Allein ein Fünftel wechselt dann in der Regel zum Oberstufenzentrum Prignitz.

Die Oberschule hat auch ein großes Ganztagsangebot – im gebundenen Ganztag muss jeder Schüler eine AG belegen. Die Auswahl ist groß und reicht von Chor und Tanzgruppe über Fußball, Tischtennis und Bibliothek bis hin zu einer Umwelt-AG, Elektrotechnik und einer Werkstatt-AG, wo man mit Holz und Metall arbeiten kann. Im vergangenen Jahr gab es auch eine Musical-AG, aber die muss jetzt ruhen.

Jetzt wird in eine neue Schulküche investiert

Die Essensversorgung in der Schule läuft über einen Fremdanbieter – noch. Ab dem kommenden Schuljahr soll die Essensversorgung neu organisiert werden: Die Schule investiert in eine neue Schulküche, dafür ist auch genug Platz da.

Das Thema Corona ist auch in Glöwen präsent. Ab dem 4. Januar geht die Schule in den Distanzunterricht – alle Oberschüler bleiben dann zu Hause. Noch hat man keine Schulcloud, doch funktioniert das Arbeiten mit einer Webcloud nach Krügers Angaben recht gut. Ansonsten kommunizieren Lehrer und Schüler per Email und Telefon.

