Glöwen

Bei Bauarbeiten in Glöwen in der Straße An der Eiche sind am Freitagvormittag Munition und Gewehrteile gefunden worden. Die Bauarbeiter informierten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Die sagten bei der zuständigen Revierpolizistin Bescheid – und die wiederum rief die Experten für solche Fälle.

Der Munitionsbergungsdienst entdeckte letztlich sieben Panzerfaustgranaten, eine Wurfgranate und mehrere Maschinengewehre in der Erde. Woher die Teile stammen und wie alt sie sind, darüber hat die Polizei nicht informiert.

Die Fachmänner vom Bergungsdienst haben die Munition und die Waffen sicher abtransportiert. Sie sollen nun vernichtet werden.

Von MAZonline