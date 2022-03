Baek

Ein Treckerfahrer hat sich in Baek offenbar unerlaubt den VW Caddy eines 68-jährigen Mannes „ausgeliehen“. Der Perleberger hatte am Dienstagmorgen sein Auto unverschlossen in einem Hof abgestellt und den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken gelassen.

Trecker steht an der Stelle des Caddys

Als der Mann kurz nach 11 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war das Auto weg. Der 68-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Anstelle des Caddy stand nun ein Traktor samt Anhänger unverschlossen auf dem Hof.

Die Polizei geht davon aus, dass der 67-jährige Eigentümer des Traktors sein Gespann zurückgelassen hatte und den VW offenbar nutzte, um nach Putlitz zu einem Termin zu fahren. Beamte suchten den 67-Jährigen an seiner Wohnanschrift in einem Nachbarort auf. Er machte dazu keine Angaben.

Eigentümer findet Auto in Putlitz wieder

Seinen entwendeten VW fand der 68-jährige Eigentümer gegen 15.30 Uhr in Putlitz wieder und informierte die Polizei. Der Schlüssel steckte und seine Geldbörse befand sich ebenfalls noch samt Inhalt im Inneren des Autos.

