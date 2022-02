Lindenberg

Ganz behutsam und mit viel Feingefühl fasst Hans Serner den kleinen, zerbrechlichen Marionettenkopf an. Er gehört zu einer Portraitmarionette, die er und seine Frau Claudia gerade auf Wunsch eines Mannes per Hand anfertigen. Die Puppe soll ein Geschenk für seine Frau werden, die demnächst in den Ruhestand geht. Die Marionette wird am Ende jener Dame zum verwechseln ähnlich aussehen.

Claudia und Hans Serner aus Lindenberg bauen Portraitmarionetten

Die Marionette baut und schnitzt Hans Serner. Als Vorlage hat er drei Fotos von seinem Auftraggeber bekommen. Mehr braucht der geübte Künstler dafür auch nicht. Es ist schließlich nicht die erste oder zweite Puppe, die er anfertigt: „Ich habe schon viele Puppen gebaut “, sagt er, „und bisher habe ich es immer geschafft, dass die Marionette am Ende wie die Person auf dem Foto aussieht.“

Für den Kopf braucht Hans Serner am längsten. Dieser wird zuerst aufgebaut und anschließend modelliert. Mehrmals muss er trocknen, bevor Hans Serner zum nächsten Schritt übergehen kann. Zum Schluss versieht er den Puppenkopf mit Farbe.

Der Kopf der neuen Marionette. Als Vorlage dient ein einfaches Foto. Quelle: Julia Redepenning

Wenn Hans Serner die Zeit hat, braucht er ungefähr 14 Tage für eine komplette Marionette. Seit Ende Januar etwas arbeitet er bereits an der aktuellen Bestellung.

Um die Kleidung der Marionette kümmert sich Claudia Serner. Sie näht jede Jacke, Hose, jedes Kleid, jede Bluse selbst. „Das macht mir sehr viel Spaß“, sagt sie.

Hans und Claudia Serner bekannt als „Lindenberger Marion-Etten-Theater“

Den Rest wie Schuhe und bestimmte besondere Accessoires besorgt das Ehepaar in speziellen Puppenläden oder sucht im Internet nach passenden Dingen. Für die aktuelle Marionette hat Claudia Serner bereits einen weißen Kittel angefertigt. Mehr verrät das Paar nicht. Schließlich soll die Marionette ein Überraschungsgeschenk sein.

Erst vor wenigen Wochen hat das Paar bereits einen anderen Auftrag ausliefern können. Für diese Marionette hatte Claudia Serner ein originalgetreues FDJ-Hemd genäht. „Wir mussten uns ein echtes Hemd im Internet bestellen“, sagt Hans Serner, „weil wir keinen Stoff gefunden haben, der genau diese blaue Farbe hat.“

Wie viele Portraitmarionetten beide in den vergangenen Jahren angefertigt haben, wissen sie nicht genau. „Es waren viele“, sagt Claudia Serner, „und es waren nicht nur Menschen, die wir als Puppen nachgebaut haben.

Die jüngste handgemachte Marionette trägt ein echtes FDJ Hemd. Quelle: Julia Redepenning

Besonders in Erinnerung geblieben sind den beiden ein Schaf und ein Fuchs: „Den Fuchs fand ich persönlich am besten“, sagt Claudia Serner, „aber jede Marionette ist auf ihre eigene Art und Weise etwas ganz Besonderes.“

Bekannt ist das Ehepaar Serner in der Region und darüber hinaus vor allem unter dem Namen „Lindenberger Marion-Etten-Theater“. Fast 30 Jahre sind beide schon so unterwegs und lassen sprichwörtlich die Puppen tanzen. Die Puppenspieler entzücken regelmäßig Kinder und auch Erwachsene mit ihren Theaterstücken.

Claudia und Hans Serner kamen 1994 nach Lindenberg

1994 gründeten Claudia und Hans Serner in Berlin ihr mobiles Marionettentheater. Kontinuierlich bauten sie ihr Repertoire für Kinder und Erwachsene immer weiter aus. Heute besitzen beide ungefähr 120 Marionetten. In den Monaten Januar und Februar haben beide oft wenige oder keine Auftritte.

„Da haben wir dann mehr Zeit für solche Aufträge“, sagt Claudia Serner. Die meisten Nachbauten seien männliche Puppen. Einmal haben beide einen waschechten Biker angefertigt – samt kleiner Lederjacke und einem Motorrad. „An die Puppe kann ich mich heute noch ganz genau erinnern“, sagt Hans Serner.

Claudia (l.) und Hans Serner. Quelle: Julia Redepenning

Claudia und Hans Serner sind vor 17 Jahren nach Lindenberg gezogen. Ursprünglich stammen beide aus Berlin, wo sie auch heute noch gern hinfahren und hin und wieder auch mit ihren Marionetten auftreten. Die Stücke, die sie aufführen, schreibt das Paar selbst. Während der Corona-Zeit mussten beide viele Aufführungen absagen. Dennoch blieb das Ehepaar nicht untätig. Beide widmeten sich neuen Projekten.

Serners planen Marionettenbau-Kurs in Lindenberg

„Wenn wir nicht spielen können, machen wir eben was anderes“, sagt Hans Serner. Beide hatten sich für verschiedene Mikrostipendien beworben, die das Brandenburger Kulturministerium herausgegeben hatte. Mithilfe des Geldes haben die Serners gleich mehrere Ideen umsetzen können. Zum Beispiel hat das Ehepaar eine eigenes Hörspiel aufgenommen, das es bald als CD geben wird.

Ebenso baute das Ehepaar zwei große Märchenschaukästen. Einmal wird die Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt und in dem zweiten die von Frau Holle. Mithilfe einer kleinen Kurbel, die sich drehen lässt, kann man die einzelnen Figuren bewegen.

Den speziellen Mechanismus und alle Puppen und andere Elemente hat Hans Serner selbst konstruiert. Seine Frau hat wieder für die Kleidung der kleinen Holzpuppen gesorgt.

In diesem Sommer bieten beide zudem einen Marionettenbau-Kurs an. Vom 8. bis zum 11. August kann sich jeder, der daran Interesse hat, in der Kunst des Marionettenbaus versuchen. Der Kurs kostet pro Person 150 Euro. Das Material für den Bau der Marionette ist da bereits im Preis enthalten. Anmeldungen sind möglich unter den Telefonnummern 033982/50 88 9 oder 0176/36 17 66 58 sowie per Mail an marion-etten-theater@gmx.de.

Von Julia Redepenning