Lindenberg

Unter dem Motto „Um die Welt“ hat die Phronesis Diskurswerkstatt aus Schönhagen am 25. März eine neue Filmreihe im großen Saal der Gaststätte Lambrecht in Lindenberg/ Groß Pankow begonnen. Der erste Streifen ist schon gelaufen – zwei weitere stehen am 8. und am 29. April, jeweils ein Freitag um 19 Uhr, noch auf dem Programm.

Filmvorführung mit anschließender Diskussion

Das als Kinotreff bereits im vergangenen Winter eingeführte Format mit Filmvorführung und anschließender Diskussion mit einem geladenen Podiumsgast wird nun mit dem Dokumentarfilm „Courage“ sowie dem Fernsehfilm „Herren“ fortgesetzt.

Filmvorstellung "Courage" am 29. April in Lindenberg Quelle: Living Pictures Production

Filme zeigen die Welt des Anderen plastisch. Sie ermöglichen ein Eintauchen in die Kultur des Anderen und können damit Verständnis und Empathie schaffen. „Um die Welt“ ist eine Filmreihe, die im Projekt „Aizu – Anerkennung, Individualität und Zusammenleben“ stattfindet. In dieser dreiteiligen Filmreihe werden anhand der Filme und mit Diskussionsgästen die Herkunftsländer und kulturellen Hintergründe der Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen, beleuchtet. So wird Raum geschaffen für einen Dialog jenseits von Vorurteilen und Klischees.

Drehbuchautorin als Podiumsgast eingeladen

Der für den 8. April geplante Fernsehfilm „Herren“ (D, 2019) begleitet die Hauptfigur, den Kampfsport-Meister Ezequiel, in seinem Alltag als „Person of Color“ in Deutschland. Entscheidend bei diesem Film ist, dass die Drehbuchautorin Stefanie Kremser die Geschichte konsequent aus der Perspektive von Menschen mit dunkler Hautfarbe erzählt – weiße Darsteller findet man ausschließlich in Nebenrollen. Wie „People of Color“ auf ihr Leben in Deutschland blicken, steht im Zentrum und wird nicht von Außenstehenden erläutert, analysiert oder diskutiert.

Als Diskussionsgast ist die Drehbuchautorin Stefanie Kremser eingeladen. Sie beantwortet Fragen zur Entstehungsgeschichte dieses Films und den Schwierigkeiten, die eine solche Produktion mit sich brachte. Der Grat zwischen Anerkennung und Alltagsrassismus, zwischen Integration und Identitätsfindung ist für „People of Color“ in Deutschland immer noch schmal.

Dokumentarfilm im Kinotreff Lindenberg

Stefanie Kremser lebt als Roman- und Drehbuchautorin zwischen Frankfurt am Main und Barcelona und zeichnet auch verantwortlich für mehrere Tatort-Drehbücher für den Bayrischen Rundfunk.

Den Schluss der Serie macht am 29. April der Dokumentarfilm „Courage“ (D, 2021). Der Film erzählt, wie im Zuge der Präsidentschaftswahlen in Belarus im Sommer 2020 drei Schauspieler des Belarus Free Theatre aus Minsk in den Sog der Massenproteste geraten, der sie auf die Straße zieht, um lautstark für freie Meinungsäußerung und den langersehnten Machtwechsel zu demonstrieren. Doch ihr friedlicher Protest wird vom Sicherheitsapparat des Regimes brutal niedergeschlagen. Mitglieder der Theatergruppe und viele andere Menschen werden verhaftet.

Film Reise nach Kandahar am 25. März in Lindenberg Quelle: Wild Bunch

Das Land steht am Rande eines Bürgerkriegs. „Courage“ begleitet den mutigen und friedlichen Widerstand von Maryna, Pavel und Denis vor und während der Proteste. Der Film wirft einen persönlichen Blick auf die Ereignisse, gibt hautnah und packend Einblick in das Leben der Menschen im heutigen Belarus, die für ihre Freiheit und das Recht auf Demokratie kämpfen – angesichts des Konfliktes in der Ukraine in unmittelbarer Nachbarschaft ein hochaktueller Film.

Regisseur berichtet über Dreharbeiten

Nach dem Film ist der Regisseur Aliaksei Paluyan zu Gast, um über seinen Film und die Dreharbeiten zu berichten. Paluyan stammt aus Belarus. Als Lukaschenko an die Macht kam, war er gerade fünf Jahre alt. Heute lebt er in Kassel. Für die Dreharbeiten zum Film „Courage“ flog er über mehrere Jahre immer wieder in seine alte Heimat.

Filmvorführungen, die den aktuellen Ukrainekonflikt thematisch aufgreifen, werden kurzfristig ergänzt. Informationen dazu im Internet auf www.phronesis-aizu.de.

Der Eintritt kostet 6 Euro (zuzüglich einer Gebühr bei online-Buchung); Einlass 3G (geimpft, genesen oder getestet) + FFP2-Maske (wird an aktuelle Regeln angepasst). Um Anmeldung unter www.phronesis-aizu.de/veranstaltungen wird gebeten, da die Zahl der Plätze begrenzt ist.

Von MAZonline