Lindenberg

Krankenhausreif biss ein Schäferhund einen 70 Jahre alten Mann, der am vergangenen Samstag zur Mittagszeit auf einem einen Feldweg bei Lindenberg Fahrrad fuhr. Eine Frau ging dort mit ihrem nicht angeleinten Schäferhund spazieren. Der Hund attackierte den Radfahrer unvermittelt und biss ihn in den Oberschenkel und mehrmals in die Hand.

Das Frauchen leistet dem Mann sofort erste Hilfe

Die Hundehalterin sperrte daraufhin das Tier in ihrem Auto ein und leistete dem 70-Jährigem sofort erste Hilfe. Nachdem beide die Personalien ausgetauscht haben, begab sich der Radfahrer ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen die Hundebesitzerin auf informiete das zuständige Ordnungsamt über den bissigen Hund.

Von MAZ-online