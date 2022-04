Lindenberg

Am Dienstag, 12. April, wird der Schriftsteller Björn Stephan in Lindenberg (Gemeinde Groß Pankow) zu Gast sein. Er liest dort aus seinem Debütroman „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau”, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Darin geht es um die Geschichte einer Jugend in Klein Krebslow, einem fiktiven Dorf in Mecklenburg im Jahr 1994.

Roman erhält Auszeichnung mit Autorenpreis

Die Hauptfigur des Romans, Sascha Labude, ist 13 Jahre alt, und das Land, in dem er geboren wurde, gibt es nicht mehr. Dafür aber ein neues Mädchen in der Klasse, das nichts über sich verrät, aber alles über den Weltraum weiß – und deren Vorbild die Kosmonautin Walentina Tereschkowa ist, die erste Frau im All. „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau” ist ein Roman über das Erwachsenwerden, in einer Welt, die sich verändert, über viele erste Mal und einige Abschiede. Er wurde mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis für das beste Debüt ausgezeichnet.

Dabei sind Romane nicht das übliche Metier des Autors. Eigentlich schreibt er journalistische Reportagen, etwa für das SZ-Magazin, die Zeit und den Stern, für die er mit einigen der wichtigsten Journalistenpreisen Deutschlands ausgezeichnet wurde.

Was heißt es heute noch, ostdeutsch zu sein?

Genau wie seine Hauptfiguren ist Björn Stephan in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen – will seinen Roman aber nicht als autobiografisches Werk verstanden wissen. Dennoch spielt seine Biografie beim Verfassen eine Rolle. „Für mich stand ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, die Auseinandersetzung mit meiner Herkunft, mit Ostdeutschland, auch mit der Frage: Was heißt es heute noch, ostdeutsch zu sein? Bedeutet es überhaupt noch etwas?”, sagt er.

Um solche Fragen soll es auch im anschließenden Autorengespräch gehen, bei dem das Publikum Fragen an Björn Stephan stellen kann. Moderiert wird das von Fritz Habekuß, Lindenberger und Redakteur bei der Zeit.

Blick auf eigene Herkunft verändert

Björn Stephans Buch reiht sich in eine Reihe von anderen Romanen ein, die sich in den vergangenen Jahren ebenfalls mit der ostdeutschen Provinz beschäftigt haben, etwa „Unter Leuten” von Juli Zeh, „Oder Florida” von Christian Bangel und „Vor dem Fest” von Saša Stanišic. Für Björn Stephan hat sich beim Schreiben auch sein Blick auf seine eigene Herkunft verändert.

Als er nach der Schule nach Hamburg ging, „da war ich plötzlich der Ossi“ sagt er. „Und ich habe gemerkt, dass das etwas mit mir macht. Dass sie mich kränken, die blöden Witze und Bemerkungen. Dann habe ich angefangen, mich mit meiner Herkunft und Ostdeutschland auseinanderzusetzen. Und so wurde ich allmählich zu dem Ossi, der ich eigentlich nie war. Heute ist ,Ossi’ ein Begriff, den ich ohne Scham und selbstbewusst verwende.”

Der Förderverein der Kirche organisiert die staatlich geförderte Lesung in Lindenberg. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline