Musik und Ausstellungen im Schloss-Museum Wolfshagen

Wolfshagen

Das Schloss-Museum Wolfshagen stellt sein Jahresprogramm für 2022 vor. Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen:

Seit Sonntag 3. April ist die Ausstellung von Winfried Wolk eröffnet: mit Arbeiten auf Papier und dazu Collagen von Rolf Sellmann.

Sonnabend 23. April: Franziska Pietsch (Violine) und Sophia Reuter (Viola) spielen Violinkonzerte von Leclair, Mozart, Ysaye, Bartok und Händel.

Sonnabend, 7. Mai: Pianist Vladimir Valdivia spielt „Feuertänze“: Werke von Schubert, Chopin, Liszt, Granados, Albeniz und de Falla.

Donnerstag, 26. Mai: Zu Christi Himmelfahrt gibt es ein Schlossfest in Wolfshagen mit Gottesdienst, Führungen, Bücherbasar und Flohmarkt, Verkaufsständen und Kuchen-Büffet im Schloss.

Freitag, 3. Juni, 16 Uhr: Eröffnung der Ausstellung zum Themenjahr Lebensart von Kulturland Brandenburg: Lebensart auf dem Gut.

Sonnabend, 11. Juni: Autoharpspieler Alexandre Zindel präsentiert „Über den Wolken“, „All mein Gedanken“, „C’est si bon“, „Beautiful dreamer“ und andere Lieder.

Sonntag, 17. Juli: Thomas Laukel (Flöte/Marimba) und Almut Unger (Flöte) spielen ihr neues Programm mit barocken Tanzsätzen, Tangos aus der Heimat der Marimba, dem Säbeltanz und mehr.

Sonnabend, 3. September: Das Duo Armonioso (Victoria Knobloch, Gesang und Steffen Glück, Gitarre) singen und spielen „Canciones Espanolas“.

Sonntag, 16. Oktober: Musik der Empfindsamkeit um Carl Philipp Emanuel Bach und Werke von Friedrich II. werden von Flötistin Antje Becker präsentiert.

Sonntag, 23. Oktober: Nach der Hubertusmesse in Seddin gibt es ein jagdliches Fest in Wolfshagen mit Ausstellung, Jagdhornblasen und Wildschwein am Spieß.

Sonntag, 20. November: Stefanie Weiner und das Ensemble für Musik des Mittelalters lassen Spirituelle Gesänge des Mittelalters, der Hildegard von Bingen und Gesänge aus dem spanischen und italienischen Raum erklingen. Wegen des Charakters der Musik findet das Konzert ausnahmsweise in der Kapelle des Schlosses statt.

Samstag, 26. November: Weihnachtsmarkt zum 1. Advent am Schloss.

Alle Konzerte und Ausstellungseröffnungen (außer am 3. Juni) beginnen um 15 Uhr. Änderungen vorbehalten, insbesondere wegen nicht berechenbarer Corona-Regeln.

Von MAZonline