Pollo-Bahn in Lindenberg: Eine Fahrt in den Osterhasenwald

Lindenberg

Ein dichtes Gedränge herrscht am Karfreitag an der Bahnsteigkante der Pollo-Bahn in Lindenberg. „Alle wegtreten bitte, der Zug fährt ein“, ruft ein Schaffner zu den Fahrgästen. Diese zücken daraufhin ihre Handys und Fotoapparate. Langsam nährt sich die Diesellok mit den Waggons. Sie kommen gerade aus dem Osterhasenwald in Brünkendorf. Fünfmal täglich pendelt die Bahn über das lange Osterwochenende zwischen den Stationen hin und her. Bis Montag werden mehr als 1400 Fahrgäste mit dem Pollo unterwegs gewesen sein.

Osterfahrtage fielen zwei Jahre lang aus

Es sind die ersten Osterfahrtage seit Beginn der Corona-Pandemie. „Zuletzt waren wir an einem Wochenende im November 2021 unterwegs“, sagt Philipp Seckel. Der Vorsitzende des Prignitzer Kleinbahnmuseums Prignitz ist froh darüber, dass die regelmäßigen Fahrtage nun endlich wieder ohne weitere Einschränkungen stattfinden können. Die vergangenen Wochen und Monate seien für den Verein nicht leicht gewesen, vor allem laufende Kosten zu decken. „Züge und Strecke müssen ständig in Schuss gehalten werden, auch ohne Fahrtage.“

Für die Kinder gab es im Osterhasenwald allerlei Überraschungen. Bis Montag werden insgesamt mehr als 1400 Besucher mit dem Pollo unterwegs gewesen sein. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Etwa eine viertel Stunde dauert die maximal 24 Stundenkilometer schnelle Fahrt mit der Pollo-Bahn von Lindenberg nach Brünkendorf. Dort wartet im Osterhasenwald für die Kinder eine süße Überraschung, ehe es nach einer Stärkung am Imbiss wieder zurück nach Lindenberg geht. „Es ist toll, wieder solch volle Züge zu sehen“, sagt Philipp Seckel. Die Osterfahrten seien über die Reservierungen im Vorverkauf bereits so gut wie ausgebucht. Nur noch wenige Plätze sind verfügbar.

Dampflocktage der Pollo-Bahn zu Christi Himmelfahrt

Rund 100 Sitzplätze zählt der Zug insgesamt. Für spontane Besuche steht der Aussichtswagen zur Verfügung. Dafür muss allerdings das Wetter mitspielen, das am Freitag noch nicht all zu viel mit Frühling zu tun hat. Wer keinen Platz mehr in der Pollo-Bahn ergattert, der kann sich schon auf den 21. und 22. Mai, Christi Himmelfahrt und das darauffolgende Wochenende freuen. Dann nämlich wird auch die Dampflok wieder auf der Strecke der Prignitzer Kleinbahn unterwegs sein, kündigt Philipp Seckel an.

Die Pollo-Bahn fährt am Bahnhof in Lindenberg los. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Spätestens dann kehren die Fotografen und Eisenbahnfreunde in die Prignitz zurück, wenn der Pollo wieder auf ganzer Strecke zwischen Lindenberg und Mesendorf unterwegs sein wird. Weitere Fahrten finden an jedem ersten und dritten Wochenende im Monat statt. Möglich machen das derzeit die rund 120 Vereinsmitglieder, die weiterhin und auch zu Zeiten der Pandemie aktiv waren. Besonders nach der Trockenheit der vergangenen Jahre und den Stürmen gab es viel zu tun.

Stürme und Trockenheit lassen Bäume in Gleise fallen

„Mehr als 25 Bäume blockierten nach den Stürmen im Februar die Gleise der Pollo-Bahn“, sagt Philipp Seckel. Mehrere Wochen lang dauerten die Aufräumarbeiten an. Der einstige Osterhasenwald in Brünkendorf darf weiterhin nicht betreten werden. Das ist zu gefährlich. Als vorübergehenden Ersatz dient eine Fläche auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofes. Und auch in der Ausstellung des Vereins in Lindenberg hat sich einiges getan. Sie wird derzeit erweitert.

Die Mitglieder des Kleinbahnvereins haben die zurückliegenden Wochen und Monate genutzt, um die Ausstellung in Lindenberg zu erneuern und zu erweitern. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Es kamen weitere Vitrinen mit neuen Exponaten hinzu und die Beleuchtung wurde erneuert. „Wir haben zudem multimediale Inhalte integriert“, sagt Philipp Seckel. Es wird erklärt, wie der Pollo zu seinem Namen kam und damals alles begann. Die Ausstellung im ehemaligen Lokshoppen ist der Ursprungsort des 1993 gegründeten Vereins. Nach und nach haben die Vereinsmitglieder die Züge und Waggons wieder fit gemacht und auf die Strecke der Pollo-Bahn gebracht.

Von Marcus J. Pfeiffer