Sanierung der Grundschule: Groß Pankow braucht Geduld

Groß Pankow

Zwei Kommunen in der Prignitz haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: Sie wollen in den Ausbau ihrer Grundschulen investieren. Während der Anbau an die Geschwister-Scholl-Schule in Perleberg Gestalt annimmt, hat sich in der Groß Pankower Grundschule „Juri Gagarin“ bis heute kein Handwerker blicken lassen.

Groß Pankow: Die Grundschule muss saniert werden

Eine Situation, die zeigt, dass es in Brandenburg einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land und dem Zugriff auf die Geldtöpfe. Perleberg profitiert kontinuierlich aus dem Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung und kann dieses Geld auch für den Schulanbau einsetzen. Groß Pankow muss auf das Kommunalinvestitionsprogramm KIP II – Bildung und Schule bauen – bislang allerdings ohne Erfolg.

Noch immer wartet die Verwaltung auf eine Zusage der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), wie Groß Pankows Bauamtsleiter Karsten Lehmann erst am Montag im Bau- und Ordnungsausschuss mitgeteilt hat. Noch immer fehlt das Signal, dass die Co-Finanzierung gesichert ist.

Und das, obwohl der Fördermittelantrag nur wenige Tage nach Verabschiedung der Richtlinie auf den Weg gebracht wurde. Das war im Juni 2021. Zu dem Zeitpunkt war die Grundsteinlegung in der Kreisstadt schon neun Monate her, und das Gebäude in der Dobberziner Straße wuchs deutlich sichtbar in die Höhe.

Groß Pankow: Der Antrag auf Fördermittel wurde im Juni 2021 eingereicht

In Groß Pankow übt man sich in Geduld und zahlt weiterhin die Bereitstellungszinsen für den Eigenanteil, der auf dem Konto liegt. Noch immer bewegt sich die Kalkulation bei einer Gesamtsumme von rund 4,5 Millionen Euro. Ob es aber bei der erhofften Förderung von 70 Prozent bleibt, ist aus Sicht der Verwaltung offen – wegen der Signale aus Potsdam, die im Rathaus bislang eingetroffen sind.

„Es gibt wohl zu viele Anträge auf Förderung, aber zu wenig Geld“, berichtet Karsten Lehmann, und deswegen wisse man nicht, ob die Gemeinde überhaupt eines Tages einen positiven Bescheid im Briefkasten finden wird. „Wir befinden uns im luftleeren Raum“, beschreibt Lehmann die Situation.

Sein Kollege Hagen Boddin konnte im Perleberger Stadtentwicklungsausschuss bessere Nachrichten verbreiten. Der Innenausbau schreitet voran, und das Ziel, mit Beginn des neuen Schuljahres eingezogen zu sein, sei nach wie vor realistisch.

Von Stephanie Fedders