Groß Pankow

Eine Amblyopie – auch Schwachsichtigkeit genannt – manifestiert sich oft schon im frühen Kindesalter. Die Ursachen dafür sind verschieden. Aufgrund fehlender Kommunikation des Kindes oder visueller Auffälligkeiten blieben Sehstörungen bei Kindern oft unentdeckt oder werden mitunter auch zu spät erkannt. Wird die Sehbehinderung nicht im Kindesalter behoben, lässt sich die Schwachsichtigkeit nicht mehr korrigieren.

Ab April 2022 Sehschule für Kinder in der Augen-Tagesklinik Groß Pankow

Kindern mit einer solchen Sehschwäche kann in einer sogenannten „Sehschule“ geholfen werden. Ein solches Angebot wird es ab dem kommenden Monat auch in der Prignitz geben. Die Augen-Tagesklinik Groß Pankow erweitert ab April sein Leistungsspektrum. Am Standort Groß Pankow soll dann wöchentlich eine Kindersprechstunde mit Sehschule angeboten werden. Das teilte die Einrichtung der MAZ mit.

Dafür wird die Orthoptistin Ellen Schmerling ab April das Team der Augen-Tagesklinik Groß Pankow verstärken. Sie arbeitet bereits seit 35 Jahren in diesem Bereich. Von 1993 bis 2004 war sie zudem schon einmal in der Prignitzer Augen-Tagesklinik tätig. „Wir freuen uns sie wieder als Teil des Teams begrüßen zu dürfen“, heißt es dazu aus Groß Pankow. Die Spezialistin für frühkindliches Sehen und Fehlstellungen des Augenpaares arbeitet eng mit den dortigen Augenärzten zusammen.

Orthoptistin Ellen Schmerling kümmert sich in der Sehschule in Groß Pankow um alle kleinen Patienten

Zum Leistungsspektrum der Sehschule gehören neben der Vorsorge für Kinder auch das frühzeitige Erkennen und die Behandlung von Sehfehlern wie etwa Schwachsichtigkeit und Schielen. „Jedes zehnte Kind sieht schlecht“, sagt Ellen Schmerling und ergänzt: „Rund 60 Prozent der Sehschwächen bei Kindern bleiben unerkannt.“

Orthoptistin Ellen Schmerling kümmert sich liebevoll um ihre kleinen Patienten. Quelle: Augen-Tagesklinik Groß Pankow

Daher ist es enorm wichtig, dass Eltern ihre Kinder gut beobachten und sich im Rahmen der Vorsorge - spätestens beim ersten Anzeichen von Sehbeeinträchtigungen – den Rat eines Facharztes einholen. Bleibt ein Sehfehler unentdeckt oder wird nicht rechtzeitig behandelt, kann er unter Umständen lebenslange Beeinträchtigungen mit sich ziehen, da sich das Sehen aufgrund der mangelhaft wahrgenommenen Bilder nicht richtig entwickeln kann.

Auch wenn alles in Ordnung scheint, können schon Babys und Kleinkinder fehlsichtig sein. Mäßige und auch hohe Sehfehler führen nicht unbedingt zu auffälligem Verhalten im Alltag. In der Sehschule trainiert die Orthoptistin Ellen Schmerling gemeinsam mit ihren Patienten mit speziellen Sehübungen die visuelle Wahrnehmung.

Sehschule Augen-Tagesklinik Groß Pankow: Hier können sich Eltern informieren

Ziel dieser Übungen ist es, das vorliegende Defizit zu mindern, die Sehleistung zu verbessern und Sehschwächen auszugleichen. Mit großer Fürsorge und Leidenschaft stimmt Ellen Schmerling die Therapie kindgerecht und individuell auf die kleinen Patienten ab.

Die Sehschule in der Augen-Tagesklinik Groß Pankow wird ab April angeboten. Interessierte Eltern können sich bereits jetzt einen Termin für die Sprechstunde buchen. Weitere Informationen oder Anmeldung unter Telefon 033983/7 60 oder per E-Mail an folgende Adresse: anmeldung-atgp@osg.de.

Von Julia Redepenning