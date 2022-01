Wolfshagen

Ein idyllisches Haus auf dem Land mit einem großen Grundstück obendrein – eine Traumvorstellung für jeden, der das Großstadtleben gegen das Landleben eintauschen möchte. Doch wie wäre es mit einer alten Wassermühle anstelle eines Bauernhauses? Im kleinen Prignitzer Dorf Wolfshagen (Gemeinde Groß Pankow) ist genau das möglich. Die alte Wassermühle in Wolfshagen steht aktuell zum Verkauf und ist auch auf dem Anzeigenportal Ebay-Kleinanzeigen inseriert.

Die alte Wassermühle in Wolfshagen steht zum Verkauf. Sie wird auch auf dem Anzeigenportal Ebay-Kleinanzeigen angeboten. Quelle: Julia Redepenning

Förderverein wollte Erhalt der Wassermühle in Wolfshagen sichern

Auf dem ersten Blick wirkt das Immobilienangebot sicher sehr verlockend. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eine eher traurige Geschichte. Denn eigentlich hatten viele Akteure versucht, die alte Wassermühle wieder auf Vordermann zu bringen.

Ideen für den Erhalt der Wolfshagener Mühle gab es viele, die Bemühungen aller Beteiligten waren groß. Sogar ein Förderverein, der den Erhalt der Mühle sichern wollte, wurde gegründet. Dennoch scheiterte das Projekt am Ende. Der Verein löste sich schlussendlich auf. Jetzt versucht der aktuelle Mühlenbesitzer, sich von seinem Besitz zu trennen.

Zwar heißt es noch immer auf zahlreichen Internetseiten: „Eine weitere Sehenswürdigkeit in Wolfshagen ist das Mühlengebäude, das vom Förderverein Wassermühle Wolfshagen/Prignitz erworben wurde und in den nächsten Jahren saniert werden soll“ – so steht es etwa auf der Internetseite der Gemeinde Groß Pankow. Doch diesen Förderverein gibt es schon lange nicht mehr.

Der Verein hatte sich 2009 gegründet, um einen Abriss des geschichtsträchtigen Gebäudekomplexes zu verhindern. Denn 2008 sah es noch genau danach aus. Die Gemeindevertreter von Groß Pankow hatten sich für einen Abriss ausgesprochen und einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht. Wenig später gründete sich der Förderverein.

Wolfshagener Mühle wohl erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt

Pläne für eine künftige Nutzung gab es ebenfalls: Geplant waren unter anderem eine Art Stätte für Künstler oder ein Ort für ein touristisches Angebote. Doch nichts davon konnte schlussendlich realisiert werden. Es fehlte an Geld und an Fachwissen. Später kaufte der damalige Schatzmeister des Vereins Markus Schicker die alte Wassermühle. „Ich wollte die Mühle wieder in ihrer alten Funktion nutzen“, sagte er.

Die alte Mühle in Wolfshagen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stepenitz und zum Schloss Wolfshagen. Quelle: Bernd Atzenroth

Seine Idee war es, die Mühle als das zu nutzen, was sie wirklich einmal war – nämlich um Wasserkraft in Energie umzuwandeln. Doch bei allen Bemühungen und guten Ideen blieb auch dem neuen Mühlenbesitzer am Ende nur die Einsicht: Er muss die Mühle verkaufen.

Wolfshagen ist ein alter Mühlenstandort. Die Wassermühle an der Stepenitz wird bereits im 16. Jahrhundert erwähnt, als Kurfürst Joachim II. 1537 den Müller Heyne Betke mit der dortigen Mühle belehnte – der wohl erste Müller von Wolfshagen. Im 17. Jahrhundert hatte die Gutsherrschaft das Obereigentum an der Mühle. Bis 1945 wurde die Wassermühle an Müllerfamilien verpachtet.

2007 ging aktive Zeit der Wolfshagener Mühle zu Ende

1900 soll das Mühlengebäude durch den heute baufälligen dreigeschossigen Speicheraufbau in Fachwerk mit flachem Pappdach erweitert worden sein. Gleichzeitig entstand damals bereits ein Turbinenraum. Folglich wurde die Mühle mittels Wasserkraft elektrisch betrieben. Seit 1900 soll die Mühle somit die Energie für das elektrische Licht für die Wolfshagener produziert haben und die Wasserversorgung gewährleistet haben.

Die noch heute stehende Mühle stammt aus der Zeit von Albrecht Gottlob zu Putlitz. Es wird geschätzt, dass sie von ihm um 1790 neu erbaut worden ist. 2007 ging die aktive Zeit der Wolfshagener Mühle zu Ende. Der Mahlbetrieb wurde eingestellt. Ein Jahr später folgte der Beschluss der Gemeindevertreter, dass die Mühle abgerissen werden soll.

Mit Spundholz wurde die Rückwand der Wassermühle damals notdürftig gesichert. Quelle: Beate Vogel

Landkreis Prignitz lehnte Antrag auf Wasserrecht ab

Das für den Abriss vorgesehene Geld aus dem Gemeindehaushalt wurde damals dem Förderverein übergeben. Das wurde schnell ausgegeben – für Reparaturen, statt es als Eigenkapital für die Beantragung von Fördermitteln zu verwenden. Später entschied sich Markus Schicker, das Gebäude zu kaufen.

2012 stellte er einen Antrag auf das Wasserrecht. Der Landkreis lehnte diesen ab. „Deshalb ist auch in den letzten Jahren nichts passiert“, sagte Markus Schicker. Widerspruch und Verwaltungsgerichtsklage seien danach ebenfalls gescheitert. Das Wasserrecht wäre jedoch eine wichtige Basis gewesen. Die Idee, Ferienwohnungen einzurichten oder mit der Mühle Strom zu erzeugen, habe Markus Schicker beispielsweise gehabt.

Wolfshagener Wassermühle wird auf Ebaykleinanzeigen angeboten

Jetzt möchte der Eigentümer die Mühle verkaufen. Besser gesagt, er muss die Mühle verkaufen. Sein Ziel und Wunsch sei es dennoch, die Wolfshagener Mühle an einen Interessenten zu verkaufen, der ähnliche Ziele wie er verfolgt. Solange die Anzeige online ist, heißt es, ist die Mühle auch verfügbar und hat keinen Käufer gefunden. Bislang gab es zwar zahlreiche Interessenten und Besichtigungstermine. Mehr aber nicht.

Sollte sich kein Käufer finden, wird das Objekt möglicherweise im Frühjahr versteigert, sofern die laufenden Verkaufsverhandlungen scheitern, heißt es in der Anzeige. Aktuell wird ein Verkaufspreis von 120.000 Euro angegeben – Verhandlungsbasis. Alle weiteren Informationen zum Inserat gibt es auf Ebay-Kleinanzeigen.

