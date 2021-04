Groß Warnow

Vor dem Pfarrhaus in Groß Warnow (Gemeinde Karstädt) sind am Karfreitag ein großer Tisch und ein Förderband aufgestellt worden, um coronagerecht das Abendmahl zu feiern. Über das Förderband wurden dann kontaktlos und somit coronagerecht das Brot und der Wein zu den Teilnehmern transportiert. Die Feier fand am Nachmittag statt.

Pfarrer Helmut Kautz. Quelle: privat

Jürgen Randau – ein Kirchenrat von Groß Warnow – hatte die Idee, teilte Pfarrer Helmut Kautz mit. „Es war sehr eindrücklich und feierlich, wie der Leib und das Blut von Jesus in Form von Brot und Wein auf geheimnisvolle Weise zu den Menschen kam. Ganz neu wurde den Einzelnen bewusst, wie sehr Gott doch die Menschen liebt, dass er seinen Sohn hingibt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, nach dem Tod im Himmel zu sein“, so Helmut Kautz.

Von MAZonline