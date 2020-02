Fünftes Bandcamp in Groß Woltersdorf wird das letzte sein

Groß Woltersdorf/Kyritz

Es wird wieder musiziert im kleinen Örtchen Groß Woltersdorf ( Groß Pankow). Auch in diesem Jahr soll es dort ein Bandcamp für junge Musiker geben. Uwe Weiksznorat aus Kyritz, Veranstalter und Betreiber von Uwes Musikschule, steckt mitten in den Vorbereitungen. Start ist am 13. März im Jugendgästehaus des Wahrberge-Vereins. Dann steht wieder ein komplettes Wochenende im Zeichen der Töne und Klänge.

Das 5. Bandcamp in Groß Woltersdorf soll das letzte sein

„Die letzten Jahre waren sehr gut und das vierte Camp sogar noch besser“ sagt Uwe Weiksznorat. Eigentlich wollte er die Reihe letztes Jahr bereits an den Nagel hängen. Doch einige Teilnehmer überredeten den 57-Jährigen, in die fünfte Runde zu gehen. Doch dieses Mal wird es wirklich das letzte Bandcamp sein. „Ich habe vor, die Idee zu verändern“, sagt der Kyritzer Musiker.

Musiker aller Musikrichtungen sind vom Kyritzer angesprochen

Doch vorerst konzentriert er sich auf die anstehende Veranstaltung im März. „Das Camp richtet sich an alle, die Lust auf Musik haben“, sagt Weiksznorat. Ob mit Instrument oder ohne. Ob Rockmusik oder Klassik – jedem wird in Groß Woltersdorf eine Bühne geboten.

Junge Musiker des „Bandcamps No. 3" musizierten beim Jahresempfang. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Stimme ist auch ein Instrument“, erklärt Uwe Weiksznorat. Das offene Konzept verbindet verschiedene Genres. Jazz trifft Rock und Pop trifft Klassik. Es soll ein Wochenende sein, das sich nur um Musik dreht. „Es geht darum, gemeinschaftlich in der Gruppe zu musizieren“ sagt der Veranstalter. „Dieses gemeinschaftliche Miteinander durch die Musik verbindet und spricht eine eigene Sprache“ fügt er hinzu.

Jugendliche im alter von 13 bis 20 Jahre dürfen am Bandcamp teilnehmen. „Viele junge Menschen können gut alleine musizieren“, findet Weiksznorat „hier können sie aber lernen, in einer Gruppe zu spielen und sich weiterentwickeln.“

Kyritzer Musikschullehrer hatte selber erst spät die Musik entdeckt

Für Uwe Weiksznorat ist das wichtig. Auch er entdeckte spät seine jetzige Leidenschaft. Heute möchte er der Musik nicht mehr missen. „Ich habe mir mit 16 meine erste Gitarre gekauft“, sagt er. Dafür musste er sogar lange anstehen: „Ich musste mehrere Stunden vor dem Potsdamer Musikhaus warten.“

Von fünf Exemplaren, die an diesem Tag verkauft wurden, sicherte er sich die Nummer drei. „Dann habe ich erstmal angefangen“, erklärt Weiksznorat „mit Lagerfeuermusik.“ Im Laufe der Jahre wurde es mehr. Mittlerweile beherrscht er mehrere Instrumente. Er gründete seine eigene Musikschule und ist an drei Schulen Lehrer.

Bandcamp-Veranstalter ist selber in mehreren Band

Nebenbei spielt der 57-Jährige selbst in zahlreichen Bands. Seine vorrangige Musikrichtung ist Jazz. Spät wie er sagt, studierte er: „Ich habe 2007 in Nürnberg den Chor- und Bandleiter mit Saxophon gemacht.“ Seine Heimat Potsdam verließ er 2003 wegen seiner Frau. Seitdem lebt er in Kyritz.

Lesen Sie auch: Kyritzer Band will bei Festival spielen

Bandcamp in Groß Woltersdorf brachte bekannte Kyritzer Schulband hervor

Sein gesammeltes Wissen und Liebe zur Musik möchte er weitergeben. Die Idee für das Camp hatte Uwe Weiksznorat nicht alleine. „ Manuela Bismark brachte den Stein wirklich ins Rollen“, sagt er. Somit wurde die Stadt Kyritz als Förderer gleich dazu gewonnen. Sie übernimmt einen Teil der Finanzierung.

Die Jugendband „Boundless“ aus Kyritz gründete sich während des ersten Bandcamps. „Ich habe sie lange begleitet“, sagt Uwe Weiksznorat. Obwohl der Musiker viele Erfolge und gute Erinnerungen mit dem Bandcamp verbindet, ist nach der fünften Auflage Schluss.

Ein Camp für alle Altersklassen soll es geben

„Es wird dann kein weiteres Camp mehr geben“, sagt Veranstalter Weiksznorat – zumindest nicht in dieser Form. „Ich möchte eines für alle Altersklassen ins Leben rufen“, erklärt er. Dann sollen Jung und Alt gemeinsam musizieren, so wie der Kyritzer es bereits mit verschiedene anderen Projekten macht.

Anmeldung noch bis 29. Februar möglich

Wer noch am Camp teilnehmen möchte, sollte schnell sein. Der Anmeldeschluss ist am 29. Februar. „Spätestens am Montagmorgen darauf sollte sie da sein“, sagt Uwe Weiksznorat. Alle Informationen sowie das Anmeldeformular finden Interessenten auf der Internetseiten www.uwesmusikschule.de.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning