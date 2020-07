Groß Woltersdorf

Jascha Ammermann aus Hannover ist mit seinem Freund Mark Böttcher aus Kiel gerade auf einer Radtour quer durch Deutschland. Die Nacht vor der nächsten Etappe verbrachte das Duo auf dem Zeltplatz des Wahrberge Vereins in Groß Woltersdorf. „Wir haben uns im Vorfeld informiert, wo wir unterwegs schlafen können“, erzählt Jascha Ammermann.

Camping Platz in Groß Woltersdorf ist eine beliebte Adresse

Das sie am Ende an einem so schönen Ort landen, damit haben die Jugendlichen nicht gerechnet. „Es ist wirklich toll hier“, sagt Jascha Ammermann, „es ist sehr ruhig und man ist hier mitten in der Natur.“ Die Nacht im Zelt war für die beiden Norddeutschen erholsam. Jetzt geht es weiter Richtung Magdeburg. „Im Schnitt fahren wir an die 100 bis 110 Kilometer am Tag“, erklärt Mark Böttcher.

Anzeige

Mark Böttcher (l.) und Jascha Ammermann gefiel es gut auf dem Zeltplatz in Groß Woltersdorf. Quelle: Julia Redepenning

Weitere MAZ+ Artikel

Das beeindruckt auch den Rest der Gäste auf der Anlage in Groß Woltersdorf. Neben dem Platz der Jungs hat es sich ein Paar aus Bielefeld gemütlich gemacht. Beide können nur von der tollen Kulisse und der idyllische Ruhe schwärmen. Ganz zufällig seien sie an dem Campingplatz vorbeigefahren und sind gleich geblieben.

Naturbadesee gleich in der Nähe des Campingplatzes

Auch auf dem Wohnmobilstellplatz sind einige Urlauber anzutreffen. Seit der Eröffnung kommen die Leute, erklärt Heike Hilbert vom Wahrberge Verein: „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr trotz der Situation, so viele den Weg zu uns finden“, sagt sie. Denn der Verein bietet noch mehr, als nur eine Gelegenheit zum Übernachten.

Nur wenige Schritte weiter befindet sich ein wunderbarer Badesee. Den dürfen nicht nur die Gäste des Campingplatzes benutzen. Für ein kleines Eintrittsgeld darf sich jeder ins kühle Nass stürzen. Der kleine Naturbadesee ist ideal für Familien. Und für eventuell aufkommende Langeweile gibt es einen Spielplatz, Tischtennisplatte und einem Beachvolleyballfeld.

Sommerrodelbahn sorgt für Nervenkitzel

Gerade an heißen Sommertagen und an den Wochenenden ist die Liegewiese und der kleine Sandstrand gut gefüllt. Und es kommen nicht nur die Einheimischen. Der See habe sich zu einem kleinen Geheimtipp entwickelt. Immer öfter kommen auch Gäste aus dem Pritzwalker Umland.

In den gemütlichen Hütten gibt es sogar eine kleine Küche. Quelle: Julia Redepenning

Wer doch lieber auf Aktion aus ist, sollte die Sommerrodelbahn ausprobieren. Ob Kinder oder Erwachsene, hier kann jeder die Piste runterrasen. „Wenn das Wetter gut ist, ist hier auch richtig Betrieb“, sagt Heike Hilbert. Manchmal warten die Gäste sogar schon, noch bevor sie um 10 Uhr in Betrieb genommen wird.

Wegen Corona mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden

Die Rodelbahn besitzt eine Höhe von 15,36 Meter. Die Fahrbahn umfasst eine Länge von 77,5 Meter und wer es schafft, kann mit bis zu 30 Kilometern die Stunde den Berg runterfahren. Empfohlen wird, das erst Kinder ab sechs Jahren die Bahn benutzen.

Über zu wenig Gäste kann sich der Verein derzeit nicht beklagen. Dennoch ist das Jahr 2020 mit einem bitteren Beigeschmack zu genießen. Die Corona-Zwangspause und die damit verbundenen Einschränken haben ihre Spuren hinterlassen. Der Verein musste auf viele sonst so beliebte Veranstaltungen verzichten.

Ferienlager musste abgesagt werden

Kein Ferienlager, kein Theatertag, kein Märchentag und die Beachparty sowie die Schlagerparty sind der Pandemie ebenfalls zum Opfer gefallen. „Das hat uns wirklich hart getroffen“, meint Heike Hilbert. Und das nicht nur finanziell. Viele Veranstaltungen sind beliebt und einfach Tradition geworden.

Normal würden um diese Jahreszeit ungefähr 25 Kinder über den Platz laufen. So viele Teilnehmer sind pro Durchlauf fürs Ferienlager geplant. Aber es ist still, an Regentagen sogar noch mehr. Dennoch freuen sich die Verantwortlichen des Vereins über das, was aktuell überhaupt möglich ist.

Betrieb ist jetzt eingeschränkt aufgenommen

Seit dem 26. Juni läuft der Betrieb wieder, jedoch eingeschränkt. „In diesem Jahr kommen viele aus der Region“, sagt Heike Hilbert. Weil Corona die Urlaubspläne durcheinander gewirbelt hat, sind viele Menschen zu Hause. Und Freizeitangebote gibt es in Groß Woltersdorf genügend. Neben der Rodelbahn und dem See ist der Waldlehrgarten ebenfalls geöffnet.

Umgeben von Wald und einer angenehmen Stille kann sich hier jeder die Zeit gut vertreiben und bei bedarf in dieser Idylle sein Zelt aufschlagen. Platz gibt es reichlich und auch kurzentschlossene bekommen noch ein Plätzchen. Alle Information sowie Preise und Öffnungszeiten sind auf der Internetseite www.wahrberge.de nachzulesen.

Lesen Sie auch passend zum Text:

Von Julia Redepenning