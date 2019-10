Großer Ansturm zur Lidl-Wiedereröffnung

Pritzwalk

„ Lidl lohnt sich“ – mit diesem Slogan wirbt der Discounter für sein Sortiment. Die Pritz­walker Filiale in der Rostocker Straße 3 lockte am Donnerstag nicht nur mit diesem Motto, sondern mit Angeboten zur Wiedereröffnung. Zweieinhalb Wochen ging dort keine Tür mehr für die Kunden auf, denn es wurde umgebaut. Am Donnerstag um 7 Uhr war es soweit – die ersten Einkäufer durften wieder ins Geschäft und sich ein Bild von den Veränderungen machen. Es herrschte reger Betrieb, sogar mit Anstehen – die Parkplatzsuche war schwerer als normal.

Drei neue Mitarbeiter wurden eingestellt

Verkaufsleiter Peter Wilfert ist zufrieden: „Ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat“, sagte er. Alle Kassen sind voll. „Das wirklich so viele kommen, damit habe selbst ich nicht gerechnet.“ Aber nicht nur die große Anzahl an Einkäufern und Neugierigen machte ihn an diesem Tag glücklich. Freudig kann er mitteilen: „Wir konnten sogar drei neue Mitarbeiter einstellen.“

Immer noch werden Arbeitskräfte gesucht

Trotz der Zugänge, die das Team nun unterstützen, fehlen immer noch helfende Hände. „Wir suchen aktuell noch Leute“, so Wilfert. Wer Lust und vor allem nach einem Job in Teilzeit oder als Aushilfe sucht, kann sich jederzeit bewerben. Das geht auch über den Onlineservice. „Die Unterlagen können auch direkt zu uns in den Markt gebracht werden“, so Peter Wilfert.

Schon um kurz nach 8 Uhr war der Parkplatz brechend voll. Quelle: Julia Redepenning

Neue Backstrecke und Erweiterung der Kühlung

Was gibt es Neues? Der Discounter wurde in Zuge der Umbauarbeiten nicht komplett umgestaltet. Trotzdem gibt es deutliche Veränderungen. Die Backstation wurde erweitert und modernisiert. Jetzt wird im Pritzwalker Lidl das komplette Sortiment an Kuchen und Brötchen angeboten. Zwei neue Öfen sollen zudem für bessere und schnellere Ergebnisse sorgen.

Im hinteren Bereich befindet sich der Anbau. Hier wurde die Kühlabteilung vergrößert. „Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten und können den Kunden auch viel mehr anbieten“, so Peter Wilfert. Ansonsten ist alles wie beim Alten. Die Belegschaft zeigte sich trotz des Ansturms und den daraus resultierenden Stress gelassen. „Das ist eigentlich normal für uns“, sagte Mitarbeiterin Ines Lesker. „Wir haben schon gewartet und das Geschäft vermisst“, sagte eine Einkäuferin. Ein Kompliment für das Team.

Wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet

Der Supermarkt öffnet ab sofort wieder zu den gewohnten Zeiten. Von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr. Für alle Frühaufsteher gibt es die Möglichkeit, frischen Kaffee und andere Getränke für Unterwegs zu erwerben. Der Vorraum mit einem Automaten steht ab 6 Uhr offen.

Von Julia Redepenning