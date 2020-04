Wutike

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrs­unfall in der Dorfstraße in Wutike (Gemeinde Gumtow) verletzt worden. Der Mann überholte ­gerade mit seiner KTM einen Hyundai, der nach rechts abbog, informierte die Polizei. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Das Motorrad als auch das Auto waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den ­Gesamtschaden auf rund 7.000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag gab es in der Prignitz einen schweren Motorradunfall bei Reetz.

Von MAZonline