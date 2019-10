Prignitz - 40 Jahre in einer Praxis: Das ist Brandenburgs wohl erfahrenste Arzthelferin Cordula Pankow fing vor 40 Jahren als Laborassistentin in einer Praxis in Gumtow an – und blieb bis heute. Der MAZ erzählt die 60-Jährige, wie sehr sich die Arbeit als Arzthelferin seit 1979 verändert hat.

So kennen die Patienten Cordula Pankow: Oft sitzt sie an der Patientenannahme in der Praxis Salditt in Gumtow, in der sie seit 40 Jahren arbeitet. Quelle: Sandra Bels