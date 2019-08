Döllen

Nach jahrelanger Pause wird in Döllen in diesem Jahr wieder groß gefeiert. Bei den Festen in den vergangenen Jahren blieben die Döllener eher unter sich und trafen sich auf dem Spielplatz, weil die Besucherzahl der vergangenen Feste stetig abgenommen hatte. „2018 haben wir gleich gar nichts gemacht“, so Ort...