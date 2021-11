Adventsfest in Wutike: Kinder erzählen die Geschichte vom großen Stein

Wutike

Der Advent kann kommen. Die Wutiker sind eingestimmt auf die nächsten Wochen. Das übernahmen diesmal die Kinder des Ortes. Sie führten in der Kirche und davor ein buntes Programm auf. Enthalten waren viele Lieder. Vor der Kirche erzählten die Kinder mit selbstgebastelten Requisiten und Figuren die Sage vom großen Stein von Wutike. Dazu gab es einige Sketche zu sehen. Dabei und anschließend sagen groß und klein miteinander Weihnachtslieder wie „Horch was kommt von draußen rein“, wie Ortsvorsteherin Helga Scheibner berichtet.

Viele Wutiker kamen in die Kirche

Sie war sehr erfreut, dass sich viele Wutiker diesen Höhepunkt im Dorfleben nicht nehmen ließen und zum Programm in die Kirche gekommen waren. Auch Pfarrer Christian Ruch wirkte mit und sprach ein paar Worte zur Adventszeit. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Regeln dann ein bisschen strenger und es galt 2G. „Es war dennoch ein gelungenes Fest zur Adventszeit bei dem alle auf die Weihnachtszeit eingestimmt wurden“, resümiert die Ortsvorsteherin. Sie dankt den Spendern der Weihnachtsbäume für die Kirche und die Feuerwehr.

Die Bäume kamen von den Familien Höfert und Buchwald aus Wutike und wurden von der Kirchengemeinde und der Feuerwehr geschmückt. Ein großes Dankeschön sagt die Ortsvorsteherin auch Yvonne Rossmann und Petra Birkhahn. Die beiden hatten in den vergangenen Wochen mit den Wutiker Kindern fleißig geübt und das Programm einstudiert. Das war eine Premiere in diesem Jahr. Ein Dank geht auch an alle Kuchenbäckerinnen.

Wutikes Kinder hatten Sterne gebastelt

Die Kinder von Wutike hatten im Vorfeld für alle Besucher Sterne gebastelt und diese zusammen mit Kerzen und kleinen Beuteln mit selbst gebacken Plätzchen verteilt. „Das kam sehr gut an bei allen Anwesenden. Der Tag war einfach Klasse“, sagt Helga Scheibner.

Die Weihnachtsfeier für die Wutiker Senioren findet am 8. Dezember statt und ist der letzte Höhepunkt in diesem Jahr in Wutike.

Von Sandra Bels