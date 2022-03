Auto brennt in Kiesgrube bei Kunow völlig aus

Kunow

Ein Pkw der Marke Opel brannte am Sonntag gegen 12 Uhr in einer ehemaligen Kiesgrube in der Berliner Allee im Wald zwischen Kunow und Neu Schrepkow komplett aus. Ein Zeuge hatte schwarzen Rauch aufsteigen gesehen, daraufhin den in Flammen stehenden Pkw entdeckt und wählte den Notruf.

Feuerwehr löscht brennendes Auto

Feuerwehrleute aus Kunow und Gumtow kamen zum Einsatz. Als sie vor Ort eintrafen, griffen die Flammen bereits über mehrere Quadratmeter auf die umliegende Böschung über. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, eine weitere Ausbreitung des Feuers, unter anderem auf eine Schonung, zu verhindern. Sie waren eine gute Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ein Auto brannte in einer Kiesgrube bei Kunow. Das Feuer griff auf die Böschung über. Quelle: Christopher Schoenicke/Feuerwehr Kunow

Das Auto war nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. Erst kürzlich hatte die Eigentümerin aus Berlin ihren Pkw an einen 33-jährigen Prignitzer verkauft, informiert die Polizei. Bislang ist jedoch noch unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

