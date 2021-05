Barenthin: Göriker Straße soll einen Bürgersteig bekommen

Barenthin

Die Göriker Straße in Barenthin soll einen Gehweg bekommen. Die Planungskosten dafür muss die Gemeinde tragen. Für die Finanzierung der Straßensanierung ist der Landkreis Prignitz zuständig, weil es eine Kreisstraße ist.

Die Gemeindevertreter von Gumtow müssen deshalb bei ihrer Sitzung am Dienstagabend ab 19 Uhr im Parieser Eck in Barenthin über eine außerplanmäßige Auszahlung entscheiden. Die Summe beträgt 5700 Euro und wird aus der Rücklage genommen.

Der Landkreis plant den Ausbau der Kreisstraße 7001 zwischen Zichtow und Barenthin plus Ortsdurchfahrt in der Göriker Straße in Barenthin. Dort gibt es bisher keinen Gehweg, lediglich einen Bankettbereich mit erheblichen Baumängeln. Ebenso nicht vorhanden ist eine Entwässerung.

Gehwegbau in Barenthin soll parallel zum Straßenbau stattfinden

Bürgermeister Freimark teilte nun mit, dass der Landkreis mit der Planung des Straßenbaus begonnen habe. Dass diese Arbeiten notwendig sind, stehe für ihn außer Frage. Jedoch sei eine Straßensanierung ohne den Gehwegbau ungünstig. Deshalb müsse die Gemeinde nun in die eigene Tasche greifen für die Planung.

Der Gehweg soll 1,50 Meter breit sein und einen Sicherheitsstreifen haben. Bisher ist der Bau auf der rechten Straßenseite in Richtung Zichtow vorgesehen. In diesem Zusammenhang sollen vor dem Parieser Eck Parkplätze eingerichtet werden. Bisher gibt es dort nur eine Fläche mit Löchern.

Noch keine zeitlichen Angaben für Barenthin

Die Planung erfolgt zusammen mit dem Landkreis. Von Bürgermeister Freimark war zu erfahren, dass es noch kein Zeitfenster für die Arbeiten gibt. Zunächst soll die Planung auf den Weg gebracht werden, damit Fördermittel für die Sanierungsarbeiten beantragt werden können.

Weitere Themen der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend sind unter anderem der Städtebauliche Vertrag zum Solarpark Döllen, der Kitaneubau in Vehlow, die Sanierung des Siedlungsweges in Wutike und der Straßenbau in Görike.

Wegen der Coronapandemie müssen sich Bürger für die Teilnahme an der Sitzung anmelden unter 033977/87 90.

Von Sandra Bels