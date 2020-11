Barenthiner Carneval Verein sagt Saison wegen Corona ab

Barenthin

Leicht ist den Barenthiner Karnevalisten ihre Entscheidung nicht gefallen, doch angesichts stetig steigender Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen, lassen sie ihre Saison 2020/21 ausfallen. „Es wäre unverantwortlich“, sagt der Präsident des Barenthiner Carnevalvereins (BCV), Dietmar Kruck.

Im Parieser Eck wäre es zu eng geworden

Saisonstart wäre am 11.11. gewesen. Die Jahreshauptversammlung an diesem für Karnevalsfreunde so wichtigen Tag ist traditionell immer die erste Veranstaltung des BCV. Doch wegen der Corona-Abstandsregelung kann diese nicht stattfinden. „Für unsere mehr als 70 aktiven Mitglieder ist unter solchen Umständen selbst im geräumigen Saal des Parieser Eck nicht genügend Platz“, erklärt Dietmar Kruck.

Die Hoffnungen liegen auf 2021

Ein Programm müssen die Barenthiner Karnevalisten nun nicht einstudieren. „Damit hätten wir in der Zeit gleich nach der Jahreshauptversammlung begonnen“, berichtet der stellvertretende Vereinschef Julian Wolff.

Wenn auch die diesjährige Saison komplett ins Wasser fällt, so richten die Leute vom BCV ihren Blick hoffnungsvoll in Richtung Zukunft. Ideen für ein buntes und abwechslungsreiches Programm haben sie reichlich in der Schublade. „Man kann nur hoffen, dass uns im Herbst 2021 Corona nicht mehr so beherrscht, wie jetzt“, so Julian Wolff.

Die Barenthiner bedanken sich bei ihren Fans

In diesem Sinne bedanken sich er und der Präsident des BCV im Namen aller Mitglieder bei ihren treuen Fans und auch bei den befreundeten Karnevalsvereinen, die sonst immer mit einer kleinen Abordnung zu den Abendveranstaltungen nach Barenthin ins Parieser Eck kommen.

Von André Reichel