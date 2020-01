Gumtow: Baustelle wird geöffnet

Gumtow

Voraussichtlich ab dem Ende der kommenden Woche rollt der Verkehr wieder durch Gumtow und über die Bundesstraße 5. Und dann ganz offiziell durch die Baustelle, denn die bleibt bestehen, wie Frank Schmidt, Dezernatsleiter Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen, auf MAZ-Nachfrage mitteilt.

Markierungsarbeiten erfolgen noch

Bis zur Freigabe sei die Durchfahrt noch nicht erlaubt, so Schmidt. Es müssen erst Markierungen aufgebracht werden. Das erfolgt in der kommenden Woche. Gekennzeichnet wird auch der erste Bauabschnitt, der bereits seit dem vergangenen Jahr befahrbar, aber noch nicht fertiggestellt ist. Ebenso werden die Umleitungsschilder abgebaut, die bis dato den Weg über Pritzwalk nach Perleberg weisen. Die lange Umleitung hatte in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass die Baustelle illegal befahren wurde oder, dass sich Verkehrsteilnehmer andere Wege suchten.

Noch fehlen die Markierungen auf der Straße, auf die noch eine Deckschicht aufgetragen werden muss. Quelle: Sandra Bels

Ab März geht es weiter

Die Arbeiten auf der Baustelle sollen Laut Schmidt erst im kommenden März weitergeführt werden. Der Fertiger und die Mischanlage seien in Revision, teilte er mit. Außerdem sei das Wetter derzeit zu feucht, um die finale Deckschicht auf die Straße aufzubringen.

Von Sandra Bels