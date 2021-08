Döllen

„Wo Unrecht zu recht wird“. Ein Plakat mit dieser Aufschrift begleitete am Wochenende die Protestaktion der neu gegründeten Bürgerinitiative gegen den Solarpark Döllen. Ihre Mitglieder hatten es am Waldrand gegenüber des geplanten Solarparkgebietes an der Straße von Döllen in Richtung Zarenthin mit Erlaubnis des Waldbesitzers angebracht. Etwa 30 Mitstreiter waren gekommen. Mit dabei waren Pferde und Reiter vom Fürstenhof in Döllen sowie Bewohner der Gemeinde Gumtow. Dabei wurde auch das Protokoll der Gemeindevertretersitzung vom 1. September 2020 verlesen, bei der die umstrittenen Solarparkpläne von den Gemeindevertretern beschlossen wurden.

Baugenehmigung für Döllen steht noch aus

Inzwischen ist die Änderung des Flächennutzungsplans für den Park vom Landkreis genehmigt worden. „Da die Baugenehmigung jedoch noch aussteht, haben wir Hoffnung den Prozess noch beeinflussen zu können“, ließen die Mitglieder der Initiative wissen. Sie steht ganz am Anfang, hat sich erst in der vergangenen Woche gegründet. Einen Sprecher oder eine Sprecherin gibt es noch nicht. Aber die Mitglieder sind sich sicher, dass der Landkreis als Genehmigungsbehörde auch jetzt kurz vor Erteilung der Baugenehmigung noch eingreifen könnte. Das wollen sie versuchen zu erreichen, hieß es bei der Aktion. Die BI-Mitglieder wissen, dass man durchaus kontrovers diskutieren kann über Solarenergie und, dass da noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist.

Gumtower Gemeindevertreter in Döllen mit dabei

Als Gemeindevertreter nahm Helmut Adamaschek von der Fraktion Starke Dörfer an der Aktion teil. Er war erfreut über die Diskussionen, die an diesem Nachmittag zustande kamen. Adamaschek selbst ist Ortsvorsteher von Dannenwalde und nicht per se gegen Solarparks. „Sie müssen aber an Stellen entstehen, die dafür geeignet sind und in moderaten Dimensionen“, sagt er. In Dannenwalde gebe es eine solche, weshalb er sich auch für den Bau eines Solarparks dort eingesetzt hat, wofür er von einige BI-Mitstreitern Kritik erntete.

Bürgerinitiative hat einen Flyer zu Döllen erstellt

Sie haben in einem Flyer, der jetzt verteilt wird, verschiedene Punkte aufgelistet, die ihrer Meinung nach in der Planungs- und Auslegungsphase nicht ordnungsgemäß abgelaufen sind. Dazu gehören unter anderem die Arbeit mit einem mutmaßlich gefälschten Blendgutachten (MAZ berichtete), welches im Laufe des Verfahrens ausgetauscht worden war. Bemängelt wird außerdem die fehlerhafte Abwägung der Einwände der Öffentlichkeit.

18 Kritikpunkte zum Planungsverfahren für den Solarpark Döllen

Die Liste ist lang, umfasst 18 Kritikpunkte, die ausführlich erklärt werden. Die Mitglieder fordern eine Beanstandung mehrerer in diesem Zusammenhang gefassten Beschlüsse der Gemeindevertreter. Sie betreffen den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan. Außerdem wollen sie die Versagung der Baugenehmigung erreichen. Die Mitglieder schätzen die aktuelle Lage als rechtswidrig ein und fordern in ihrem Flyer Bürgermeister, Landrat und Innenminister dazu auf, zu veranlassen, dass die Rechtskonformität wiederhergestellt wird. Sie fordern weiterhin eine aus ihrer Sicht dringend notwendige geheime Einwohnerbefragung.

