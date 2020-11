Dannenwalde: Kein Weihnachtsmarkt aber Überraschungen für die Kinder

Dannenwalde

In Dannenwalde wird es am kommenden Sonnabend, 28. November, trotz Corona ein bisschen Weihnachtsflair auf dem Kirchplatz geben. Der Weihnachtsmarkt ist zwar abgesagt, aber damit pünktlich zum ersten Advent trotzdem der Baum im Lichterglanz erstrahlt, wird er am Vormittag von Dannenwaldern gefällt und aufgestellt. Spendiert wird der Baum von Familie Lehmann. Er steht jetzt noch in der Bärensprunger Straße.

Kleine Überraschungen an der Haustür

Den Kindern werden am Vorabend des Nikolaustages kleine Leckereien persönlich von Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins an der Hautür überreicht. Das geschieht auch in Bärensprung und Friedheim, als Ersatz für den Weihnachtsmarkt, der sonst von den Vereinen des Ortes organisiert wird. Schon zu Ostern gab es wegen Corna eine ähnliche Aktion

Anzeige

Basteleien für die Senioren

„Trotz der Umstände in diesem Jahr wünschen die Mitglieder der Dannenwalder Vereine allen Bewohner eine besinnliche Weihnacht der anderen Art“, sagt Karin Stölke vom Heimat- und Kulturverein. Weil auch die Weihnachtsfeier für die Senioren ausfallen muss, hat Familie Widrat für die Senioren gebastelt und beschenkt sie ebenfalls an den Haustüren. Ein Termin steht aber noch nicht fest. „Wir wollen dabei besonders mit den Älteren und den Alleinstehenden das Gespräch suchen“, sagt Karin Stölke.

Von Sandra Bels