Dannenwalde: Ortsbeirat sammelt Unterschriften für den Solarpark

Dannenwalde

Der Ortsbeirat von Dannenwalde spricht sich für den geplanten Bau eines Solarparks aus. Ortsvorsteher Helmut Adamaschek und seine Mitstreiter Dietmar Leisner sowie Kirstin Michalski starteten am Mittwoch die Petition „Pro Solarpark Dannenwalde“. Sie wollen schauen, wie das Meinungsbild im Ort zum Vorhaben ist.

„Um die Zustimmung einer Mehrheit der Einwohner für das Projekt zu haben, brauchen wir 186 Unterschriften“, sagt Adamaschek. Dannenwalde mit Bärensprung und Friedheim hat 370 Einwohner über 16 Jahre. Die Listen liegen im Konsum Linke aus. Unterschriften werden auch von Haus zu Haus gesammelt, so der Ortsvorsteher. „Wer unterschreiben will, kann sich beim Beirat melden“, fügt er an.

54-Hektar-Park bei Dannenwalde geplant

In Dannenwalde ist geplant, einen Solarpark mit etwa 54 Hektar Fläche zu bauen. Die Flächen dafür liegen nördlich des alten Panzerweges an der Verlängerung des Schönebecker Damms. Die Dannenwalder haben das Recht mit zu entscheiden. „Wir haben bei einer Ortsbegehung über die Planungen informiert“, so Helmut Adamaschek. Der Ortsbeirat unterstützt den Bau der Solaranlagen. „Wir bitten die Dannenwalder nun mit ihrer Unterschrift den Bau zu ermöglichen“, sagt er. Einer Mehrheit dafür würde auch die Gemeindevertretung folgen.

Dannenwalder Ortsbeirat ist für die Pläne

Der Dannenwalder Ortsbeirat gibt auch Gründe an, warum er den Bau der Anlagen unterstützt. So wird auf den Flächen mit niedrigen Bodenwerten bisher Mais angebaut. Ihr Wegfall führe zu einer Erholung der Böden, ist sich der Ortsbeirat sicher. Darüber hinaus würde der landwirtschaftliche Schwerlastverkehr entfallen. Als Vorteil sieht der Beirat, dass auf den Flächen Artenschutz und Vielfalt an Pflanzen und Tieren unterstützt werden sollen.

Anlagen sollen 700 Meter weit weg von Dannenwalde stehen

Geplant ist, die Anlagen weit vom Dorf entfernt mit etwa 700 Metern Abstand zu bauen. Die Bereiche sind eben, Blendwirkungen deshalb kaum zu erwarten, so die Prognose des Beirats. Er sieht auch umlaufende Bepflanzung der entstehenden Grünflächen mit Hecken als positiv an. Der Abstand zwischen den Modulreihen wird in den Planungen mit mindestens 3,50 Metern angegeben. „So können Blühwiesen und naturnahe Flächen ohne Einsatz von Pestiziden und Herbiziden entstehen“, sind sich die Ortsvertreter sicher. Ein weiterer Grund für die Unterstützung ist das Versprechen des Unternehmens, seinen Sitz in der Gemeinde zu haben, damit sie von der Gewerbesteuer profitiert.

Dannenwalde sollte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Das Trio geht davon aus, dass das Planungsverfahren zwei Jahre bis zum Baubeginn dauert. Bis dahin werden sich die rechtlichen Vorgaben für solche Anlagen ändern und direkte Abgaben an Gemeinden und Dörfer möglich werden, so Adamaschek. „Dannenwalde sollte als Dorf bereit sein, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, fügt er an.

Der Ortsbeirat ist am Wochenende in Dannenwalde unterwegs, um über die Pläne zu informieren und Unterschriften zu sammeln. Zunächst soll die Unterschriftenaktion bis Mittwoch fortgeführt werden.

Wer sich an der Haustür in die Liste eintragen möchte, kann sich telefonisch bei Helmut Adamaschek unter 0152/09 19 44 48 melden.

Von Sandra Bels